Formule 1-finale 2021 gratis te zien in heel Nederland

Aankomend weekend wordt in Abu Dhabi het zinderende seizoen 2021 afgesloten. Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen na de veelbesproken Grand Prix van Saudi-Arabië met een gelijk puntenaantal aan de slotrace. Wie voor de ander eindigt, is - onder normale omstandigheden - wereldkampioen. Spannender dan dit kan je het niet krijgen.

Zo wint Max Verstappen de titel in Abu Dhabi: Hoe kan Max Verstappen in Abu Dhabi F1-wereldkampioen worden?

Ziggo, de exclusieve rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland, heeft bekendgemaakt dat alle Nederlandse fans komend weekend de actie live en gratis kunnen volgen. Ook wie geen abonnement heeft, kan dus de finalerace bekijken. Van vrijdag 10 tot en met maandag 13 december zijn alle kanalen van Ziggo opengesteld. De Formule 1 is te volgen via Ziggo Sport op kanaal 14. "Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen rondom de ontknoping van het Formule 1 seizoen voor heel Nederland gratis beschikbaar. Dat betekent dat ook huishoudens zonder Ziggo abonnement het hele raceweekend thuis live kunnen mee beleven", zo schrijft de aanbieder in een persbericht.

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport, legt uit: “Spannender dan de race komende zondag wordt het niet. Van zo’n unieke sportgebeurtenis moet heel Nederland kunnen meegenieten. Vandaar dat wij besloten hebben het raceweekend voor iedereen beschikbaar te maken. Wat een geweldig seizoen is het tot nu toe geweest en wat kijken we uit naar de beslissing zondag.”

Na deze race verdwijnen de rechten bij Ziggo. De aanbieder verzorgde de afgelopen negen jaar de Formule 1-uitzendingen in Nederland, maar raakt de rechten kwijt aan nieuwkomer NENT. De Scandinavische partij gaat via streamingdienst Viaplay de F1-races in Nederland uitzenden.