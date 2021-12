Viaplay maakt volledige presentatieteam voor Formule 1 bekend

De afgelopen weken werd duidelijk dat Viaplay voor een andere richting kiest dan de huidige rechtenhouder Ziggo Sport de afgelopen jaren deed. Zo werd duidelijk dat commentator Olav Mol en zijn pitreporter Jack Plooij de overstap niet maken, ook F1-analist Robert Doornbos blijft met lege handen achter.

Anderzijds kwamen de laatste weken mondjesmaat nieuwe namen naar buiten die de verslaggeving van de Formule 1 bij Viaplay gaan verzorgen. Nu is het volledige presentatieteam bekend. Amber Brantsen neemt de presentatie van de F1-uitzendingen voor haar rekening, het commentaar wordt verzorgd door de ervaren Nelson Valkenburg en co-commentator Melroy Heemskerk. Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel vormen de vaste analisten bij Viaplay. Zij zullen in wisselende samenstelling aanschuiven bij Brantsen. Op het circuit gaat Stephane Kox aan de slag als verslaggever ter plaatse. Zij zal het nieuws vanaf het circuit verzorgen, evenals interviews met coureurs en teambazen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van internationale experts: Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. Zij worden regelmatig in de uitzending gehaald om hun visie op bepaalde gebeurtenissen te geven.

Wanneer begint F1 op Viaplay?

De eerste Formule 1-uitzending op Viaplay vindt plaats op vrijdag 10 maart 2022, de start van de tweede F1-wintertest. Er wordt uitgebreid verslag gedaan van de driedaagse sessie in Bahrein met uitgebreide nabeschouwingen in de avond. Een week later trapt het seizoen af. Per weekend kunnen fans rekenen op zo'n twaalf uur aan liveverslag.

“We willen de kijker het hele Formule 1-verhaal meegeven, waar nodig met een kritische blik”, aldus Marco Zwaneveld, Head of Sports Viaplay Nederland. “Dankzij de samenwerking tussen de teams uit verschillende Viaplay-landen zijn we met meer mensen op meer plekken. Hierdoor kunnen we de verhalen nog beter vertellen. Van de strijd, strategie en techniek tot het geld, fysieke prestaties en natuurlijk alles over Max Verstappen. We zitten er bovenop.”

Naast de uitzendingen op Viaplay wordt de Dutch Grand Prix tegelijkertijd uitgezonden door de NOS. Tevens heeft de NOS de samenvattingsrechten voor de overige races verworven.

Formule 1-team Viaplay in Nederland

Amber Brantsen Presentator Nelson Valkenburg Commentator Melroy Heemskerk Co-commentator Tom Coronel Studio-analist Giedo van der Garde Studio-analist Christijan Albers Studio-analist Stephane Kox Verslaggever in de paddock Mika Hakkinen Internationale expert David Coulthard Internationale expert Tom Kristensen Internationale expert