Viaplay maakt kosten voor Formule 1-abonnement in Nederland bekend

Vanaf volgend jaar wordt de Formule 1 in Nederland uitgezonden via de streamingdienst Viaplay van het Scandinavische NENT, en niet langer via Ziggo. De nieuwe aanbieder maakte eerder op de dag al het indrukwekkende presentatieteam bekend, maar nu zijn ook de prijzen van het abonnement bekendgemaakt.

Een abonnement op Viaplay gaat maandelijks 13,99 euro kosten. Op jaarbasis betaalt een klant dus bijna 170 euro. Hier kijk je naar diverse sportkampioenschappen, maar ook naar internationale films en series. Een abonnement wordt aangeboden via diverse partners, waaronder VodafoneZiggo en KPN. Dat houdt in dat liefhebbers via de televisie naar de Viaplay-uitzendingen kunnen kijken.

Anders Jensen, President en CEO van NENT Group: "De lancering van Viaplay in Nederland is een belangrijke stap voor ons bedrijf en bovenal voor de kijkers. Viaplay's unieke aanbod van 's werelds beste sporten, films en series is van grote waarde en biedt voor ieder wat wils. Onze partnerships met KPN en VodafoneZiggo zullen ons helpen om alle Nederlandse kijkers te bereiken. We begrijpen hoeveel de Formule 1 betekent voor Nederland. Daarom zet Viaplay zijn schouders onder dit project zodat we de fans kunnen trakteren op Formule 1 zoals dat nog niet eerder is voorgekomen in Nederland. Op deze manier willen we bijdragen aan de beleving van de Formule 1 en de kijkers nog meer bieden van hun geliefde sport.”

Naast de Formule 1 wordt Viaplay ook het nieuwe thuis van dartsbond PDC. De rechten voor die competitie, met onder meer Michael van Gerwen, werd overgenomen van RTL. Ook de Duitse voetbalcompetitie Bundesliga en de Britse Premier League is vanaf volgend jaar te zien bij Viaplay.

Het hoofdkanaal van Ziggo Sport zat bij de klanten van de tv-maatschappij automatisch in het televisiepakket waardoor de Formule 1 voor die mensen feitelijk op het open net te zien was. Niet-klanten van Ziggo moesten wel een speciaal Ziggo Sport-abonnement afsluiten. Zij betaalden daar in de regel 14,95 euro per maand voor.