Hamilton heel sluw in F1-duels, stelt Horner

Na de chaotische Formule 1-première in Saudi-Arabië ging het veel over de rijstijl van Max Verstappen. De Nederlander toonde zich van zijn meest aanvallende kant en was enkele malen bereid om risico te nemen en de kans te lopen een aanrijding te veroorzaken. Lewis Hamilton daarentegen liet recent nog weten graag “een pure racer” te willen zijn door te willen winnen zonder incidenten en aanrijdingen. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is dat te gemakkelijk gezegd. De Brit stelt dat ook zijn landgenoot een aantal trucjes uit de hoge hoed getoverd heeft.

Gevraagd naar de commentaren na de race, waar menigeen stelde dat Verstappen in de duels de kans op een aanrijding niet schuwde, antwoordde Horner: “Ik wil je vragen om eens te kijken hoe Lewis [bij de inhaalactie] in de laatste bocht reed. Hij dwong Max op dezelfde wijze buiten de baan. Iedere rijder die vanuit de kartsport komt of in een andere klasse heeft geracet, weet dat dat hard racen is. Zo hebben die jongens hun hele carrière al gereden. Lewis doet het soms op een heel erg sluwe manier. Kijk maar naar de laatste bocht, waar hij Max helemaal wijd dwong. En er was nog een andere bocht waarin hij de auto naar buiten liet lopen, volgens mij was dat ook bocht 1. Deze twee gasten vechten om zulke kleine verschillen en zoeken de grenzen op. En als je niet wilt dat ze ergens wijd kunnen gaan, leg er dan een grindbak neer.”

Nog eenmaal proberen Hamilton te verslaan

Alle ogen zijn nu gericht op de finale in Abu Dhabi, waar de titelstrijd beslecht wordt. Horner gaat er niet vanuit dat de vlam daar opnieuw in de pan zal slaan: “Het is ‘the winner takes it all’, nietwaar? Wie voor de ander eindigt, is wereldkampioen. We zullen zien. We hebben één kans. We moeten nog eenmaal proberen om Lewis te verslaan. Zij hebben het momentum, ze hebben drie races op rij gewonnen. Ze zullen zeer, zeer competitief zijn in Abu Dhabi.”

