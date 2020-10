FIA geeft Racing Point waarschuwing voor corona-affaire Stroll

Lance Stroll moest de Grand Prix van de Eifel wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan. Op zondag keerde hij met een privévliegtuig terug naar huis in Zwitserland, waar hij getest werd op het coronavirus. Die test bleek op maandag positief te zijn. Woensdag maakte Stroll dit pas bekend op social media, en naar verluidt hoorde de FIA ook pas eerder deze week van zijn positieve test. Daarmee overtrad Racing Point de regels, want de gedragscode stelt dat teams en andere aanwezigen bij races een positieve test onmiddellijk moeten melden bij de FIA. Daarvoor gaat Racing Point een waarschuwing ontvangen van de internationale autosportfederatie. Eerder kregen Charles Leclerc en Sebastian Vettel al een waarschuwing voor het overtreden van regels uit de gedragscode.

Die gedragscode is voor dit weekend overigens aangepast. Alle aanwezigen dienen binnen 24 uur na het betreden van de paddock een nieuwe coronatest te ondergaan. Hiervoor gold nog dat een persoon na een negatieve test op dinsdag een window van vijf dagen kreeg voordat hij of zij een nieuwe test moesten doen - in dat geval dus op zondag. Naar verluidt zou de FIA deze verandering al in de planning hebben gehad voordat de affaire Stroll het licht liet schijnen op de coronaprotocollen. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer schaart zich in ieder geval achter de verandering. “Ik denk dat het een goed idee is dat de FIA nu zegt dat je een nieuwe test moet doen binnen 24 uur na het betreden van de paddock. Dus dat gaan we doen.”

Szafnauer ontkent overigens dat Racing Point zich niet serieus genoeg bezig houdt met het coronavirus en de bijbehorende veiligheidsprotocollen. “Ik wil iedereen er eerst op wijzen dat wij meer testen dan alle andere bedrijven ter wereld. Niet alleen F1-teams, maar alle bedrijven ter wereld”, zei hij. “Ik test iedere medewerker twee keer per week op de fabriek. We hebben meer dan 15.000 tests uitgevoerd, zes daarvan waren positief. We testen en nemen dit virus serieuzer dan ieder ander. We testen al onze medewerkers bij terugkomst na een GP, zodat ze met een gerust hart naar huis kunnen en dat ze niets hebben opgelopen. Wij zijn de enigen die dat doen.” Szafnauer is bovendien niet van plan zijn handelswijze aan te passen. “Met wat wij bij Racing Point doen en met de verandering van de FIA, ga ik niets veranderen. Meer kunnen we niet doen.”

Met medewerking van Adam Cooper en Jonathan Noble