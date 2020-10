Steiner over rijderskeuze Haas: "Nog geen beslissing genomen"

Teambaas Guenther Steiner bedankte het duo daarop keurig voor bewezen diensten en voegde daar later aan toe dat de keuze om afscheid te nemen van de twee ervaren coureurs, geen gemakkelijke was. “Ik zou zeggen dat we de beslissing een week of twee a drie geleden hebben genomen. Ik heb ze vorige week op de hoogte gesteld. Dat was erg lastig. We hebben veel ups en downs gehad in onze relatie, maar je blijft niet zo lang – vier en vijf jaar – bij elkaar als je elkaar niet mag. Het is altijd moeilijk om dit soort dingen te doen, maar uiteindelijk moet ik om het hele team denken.”

Steiner zegt niet verrast te zijn geweest door de reactie van beide coureurs. “Ze hadden er alle begrip. Natuurlijk, waren ze niet blij, maar wie zou dat wel zijn? Uiteindelijk denk ik niet dat er kwaad bloed is gezet.”

De Italiaan wilde nog geen woorden vuil maken aan wie de opvolgers van Grosjean en Magnussen zullen worden. Gevraagd of Haas zal kiezen voor geld of talent, liet Steiner weten dat het mix van beiden kan worden. “Ik bedoel, talent moet er altijd zijn, niet alleen geld. Talent is erg belangrijk, misschien zelfs wel belangrijker, maar sommige coureurs nemen sponsoring mee. Dus we kijken naar alle opties.”

Steiner wilde niet ingaan op de geruchten dat Nikita Mazepin en Mick Schumacher in de startblokken staan. “Er zijn een hoop mogelijkheden. En die gaan niet weg want de markt is vrij krap dit jaar. Ik denk dat we daar geluk mee hebben, we hebben dan ook geen enkele reden om haast te maken met de aankondiging.”

