Russell maakt zich niet druk over Perez-geruchten: "Heb contract"

De rijderscarrousel voor 2021 draait nog altijd op volle toeren. Vele ogen zijn daarvoor gericht op Red Bull en de positie van Alexander Albon, maar ook Williams is recent weer in beeld gekomen. Dat is op zichzelf best verrassend. In juli bevestigde Claire Williams immers dat de formatie uit Grove doorgaat met Russell en diens huidige teamgenoot Nicholas Latifi. De line-up leek rond, al is er na de overname een nieuwe golf aan speculaties op gang gekomen.

Zo zouden de contracten van Russell en Latifi allebei een 'change of control'-clausule bevatten, waardoor de nieuwe eigenaren alsnog voor andere coureurs kunnen gaan. Op dat punt is ook Perez in beeld gekomen. De afzwaaiende Racing Point-coureur is vanwege de financiële steun uit Mexico interessant en zou Williams op zijn beurt zien als plan B, mocht Haas daadwerkelijk voor Nikita Mazepin gaan. In dit scenario zou Russell het kind van de rekening worden, al laat de getalenteerde Brit vanuit Portimao weten zich geen zorgen te maken over zijn positie.

"Ik heb gewoon een contract voor volgend jaar. Vanuit contractueel oogpunt is er met de komst van de nieuwe eigenaren ook niets veranderd", zo laat Russell tijdens de online persconferentie aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik heb trouwens nog niet met de nieuwe eigenaren gesproken over mijn contract, vooral omdat ik me op dat vlak geen zorgen maak. Ze zijn dit weekend aanwezig, dus ik weet zeker dat eventuele onduidelijkheden worden weggenomen. Ik maak me zoals gezegd niet druk en zal volgend jaar op de grid staan met Williams."

"Speculatie is er altijd in de Formule 1 en dat begrijp ik ook maar al te goed. Vooral omdat er momenteel zo veel goede coureurs beschikbaar zijn, kijk maar eens naar Sergio [Perez], beide Haas-coureurs en Nico Hülkenberg. Alleen is er jammer genoeg niet voldoende ruimte voor iedereen in F1." Daarnaast kan Russell als Mercedes-protegé nog altijd rekenen op de steun van het Zuid-Duitse merk, mocht dat in het slechtste geval toch nodig blijken. "Als er al zorgen zouden bestaan, dan zou het inderdaad kunnen helpen. Maar goed: ik heb sowieso wekelijks contact met mensen van Mercedes. Op dit moment heb ik echter geen enkele reden om me zorgen te maken." Nicholas Latifi laat weten hetzelfde gevoel te hebben, ook hij is tamelijk zeker van zijn zitje.