Hülkenberg stand-by voor Racing Point in Portugal

Racing Point is tot nu toe het enige teams dat dit seizoen coureurs moest missen vanwege ziekte. In Groot-Brittannië legde Sergio Perez een positieve coronatest af, als gevolg daarvan moest hij de twee Grands Prix op Silverstone aan zich voorbij laten gaan. Nico Hülkenberg werd toen opgeroepen als zijn vervanger. De Duitser mocht ook bij de Grand Prix van de Eifel instappen, ditmaal als vervanger Lance Stroll. De Canadees voelde zich op zaterdag niet goed, waarna Hülkenberg ter elfder ure een telefoontje van Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer kreeg.

De coronatest die Stroll op zondagavond thuis in Zwitserland onderging, bleek uiteindelijk positief. Omdat er geen garantie is dat de 21-jarige coureur daadwerkelijk helemaal hersteld is en kan racen in Portugal, is Hülkenberg ook naar Portimao afgereisd. “Ja, Nico is hier”, zei Szafnauer. Hij vermoedt dat Racing Point niet het enige team is dat voorzorgsmaatregelen genomen heeft en een reservecoureur mee heeft genomen naar Portugal. En ik denk dat andere teams voor het eerst ook de keuze gemaakt hebben om reserverijders mee te nemen. Ik denk dat het logisch is om reservecoureurs mee te hebben.”

Stroll voelde zich na afloop van de Russische Grand Prix al niet helemaal fit, maar de testresultaten tot de zondag van de GP van de Eifel waren telkens negatief. In de aanloop naar de GP van Portugal heeft hij wederom een negatieve test afgelegd, maar volgens Szafnauer kan niet gegarandeerd worden dat Stroll ook echt van het virus verlost is. Toch acht hij de kans op een nieuwe positieve test klein. “Hij had voorafgaand aan dit weekend een negatieve test. De kans dat hij nu nog een positieve test aflevert, is klein. Maar is de kans nul? Zoveel weet ik er niet van, maar de kans is klein. Nico is hier als voorzorgsmaatregel en ik ga ervan uit dat Lance dit weekend in de auto zit.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble