FIA: “Geen twijfel mogelijk over veiligheid DAS”

Mercedes introduceerde tijdens de eerste wintertest in Barcelona een innovatief systeem waarbij de hoek van de banden wordt aangepast tijdens het rijden. Deze verandering vindt plaats wanneer de coureurs het stuur naar zich toe trekken of van zich af duwen. In de paddock vroeg menig rivaal zich af of deze beweging geen gevaar zou kunnen opleveren. De FIA stelt volledig tevreden te zijn met het systeem en voorziet geen risico’s. Op de vraag van Motorsport.com of het concept op veiligheidsgronden verboden zou kunnen worden, zoals in het verleden gebeurde met de F-duct, antwoordde Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi: “Vanuit het oogpunt van de FIA is veiligheid onze eerste prioriteit. Er is dus geen twijfel mogelijk over de veiligheid. Dat is wat ons betreft het belangrijkste.”

Ook concurrentie twijfelt niet over veiligheid DAS

Alan Permane, sportief directeur bij Renault, stelt dat geen enkel Formule 1-team een dergelijk systeem zou installeren als er twijfels bestaan over de veiligheid: “We kunnen niet gaan speculeren hoe veilig het is als een coureur beide handen aan het stuur houdt. Bij de F-duct reden de coureurs met één hand aan het stuur door snelle bochten. Ik weet zeker dat ze niet het gevoel hebben dat het systeem onveilig is, dus ik betwijfel of veiligheid een rol speelt. Ik ben er vrij zeker van dat dat niet het geval is.”

Ferrari-collega Laurent Mekies vulde aan: “Ik denk niet dat enig team iets meeneemt naar het circuit waarvan ze weten dat het onveilig is. We zijn verantwoordelijk voor onze rijders dus ik ben er zeker van dat dat aspect geen rol speelt.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble