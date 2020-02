Bottas: 'Al een jaar op de hoogte van DAS'

Het Dual Axis Steering (DAS) systeem zoals Mercedes het voluit noemt, was de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek in de paddock. Het systeem met bewegend stuur moet er voor zorgen dat de coureurs de stand van de wielen kunnen aanpassen en zo de bandenslijtage beter kunnen controleren.

Bottas reed op vrijdagochtend voor het eerst met DAS en ondervond er nauwelijks problemen mee: “Het voelt helemaal niet vreemd. Het systeem werkt gewoon erg goed. Het is stevig, doet niets vreemds en je beweegt het stuur alleen wanneer jij dat wilt. We hebben het op verschillende manieren in de simulator kunnen testen alvorens we er hier op de baan mee verschenen.”

De Fin is al een klein jaar op de hoogte van het bestaan van DAS. Hij denkt dat het dit seizoen wel eens het verschil kan maken: “Het is natuurlijk erg leuk om het enige team te zijn met een dergelijk systeem. Ik denk dat het wel iets zegt over de knappe koppen die we hebben rondlopen. Het is niet gemakkelijk om zoiets te bedenken en te ontwerpen en het vervolgens ook nog eens te laten functioneren. Het is een groot project geweest en ik denk dat we er ver mee vooruit lopen op de overige teams. Ze zullen nu ongetwijfeld gaan bekijken of ze er ook tijd en energie in moeten steken.”

Of het systeem in de praktijk ook zijn nut zal bewijzen, moet de tijd leren: “We moeten het natuurlijk nog verder onder de knie krijgen, maar ik denk dat het onder bepaalde omstandigheden erg goed kan werken. Het is best indrukwekkend. Ik hoop dat we er een voordeel uit kunnen halen.”

Met medewerking van Luke Smith