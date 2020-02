Testupdate 17u: Ricciardo valt stil, Hamilton valt aan

In het voorlaatste uur van de eerste testweek kwam er toch weer een tegenslag voor Renault. Daniel Ricciardo was bezig met een racesimulatie tot zijn wagen ermee stopte. Oorzaak was een motorisch probleem aan boord van de R.S.20. Daarmee moest de sessie voor de vierde keer deze dag stilgelegd worden. Ricciardo was vrijdag bezig aan zijn meest productieve dag, hij viel in de 78ste ronde stil.

Vooraan toonde Mercedes opnieuw haar potentieel. Nadat Valtteri Bottas eerder op de dag een setje van de zachtste banden kreeg om een aanval te doen op de snelste tijd, kreeg Lewis Hamilton die kans in de middag. De wereldkampioen benutte het C5-setje echter niet optimaal. De Brit ging bij het insturen van bocht 13 in de fout in zijn snelle ronde en bleef daardoor op ruim zeven tienden van Bottas steken.

Alfa-coureur Antonio Giovinazzi is om 17.00 uur nog altijd de meest productieve coureur op de baan.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 17.00u: