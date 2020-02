Mercedes sluit sterke testweek in stijl af, Verstappen tevreden

Mercedes maakte natuurlijk indruk op het asfalt, maar misschien nog wel meer daarnaast. De 1.15.732 die Bottas als snelste tijd op de klokken zette, hield de gemoederen immers veel minder bezig dan het innovatieve stuursysteem op de W11. Dual Axis Steering - kortweg DAS - is binnen twee dagen een begrip geworden in de Formule 1-paddock van Barcelona. Enorm veel tijdwinst zal deze noviteit niet opleveren, maar het systeem - waarbij de voorwielen op rechte stukken volledig recht worden gezet - kan wel helpen om de levensduur van het Pirreli-rubber te verlengen.

Los van dit systeem kwam Mercedes ook in algemene zin zeer goed voor de dag. Zo maakte Hamilton donderdag indruk met een snaarstrakke racesimulatie en liet Bottas vrijdagochtend zien dat de snelheid er eveneens goed in zit. De Fin benaderde de poletijd van 2019 tot op drie tienden, zijn ronde was daarmee beduidend sneller dan de toptijd van de wintertests in 2019. Dat Hamilton in de middaguren nog beslag legde op de tweede plek, maakte het symbolisch gezien helemaal af.

Concurrentie zet niet aan, Verstappen tevreden

Het verschil tussen Mercedes en de concurrentie was dan ook groot, bijna anderhalve seconde. Dit zegt echter nog bijzonder weinig. Het geeft vooral aan dat de andere topteams bewust nog niet alle kaarten op tafel hebben gelegd. Daarnaast kregen de uitdagers ook te maken met technisch malheur. Zo stond Sebastian Vettel een aanzienlijk deel van de ochtenduren binnen door een motorisch probleem. Ferrari monteerde een nieuwe krachtbron in de SF1000, waarna Vettel zijn dagtotaal alsnog op 100 ronden kon brengen. In de tijdenlijst vinden we de Duitser terug op een dertiende stek. Het past volledig bij de voorzichtige aanpak, die Ferrari al deze hele week heeft laten zien.

Bij Red Bull was er eveneens sprake van technisch malheur, al heeft dat volgens Verstappen weinig tot geen 'track time' gekost. De anti-roll bar brak aan de achterkant van de RB16, maar dat moment viel nagenoeg samen met de panne van Vettel en dus met de code rood. "Bovendien wilden we toch meerdere dingen veranderen aan de auto, dus het kwam eigenlijk nog best goed uit. Het heeft ons geen tijd gekost", liet Verstappen na afloop achter de Red Bull-garage weten. In de middaguren stond Verstappen de internationale pers te woord en nam zijn teamgenoot Alexander Albon het stuur over. Hij belandde op een negende plek in de tijdenlijst, één stekje achter Verstappen, en werkte 82 ronden af.

Renault geeft de geest, Magnussen spint

Bij de achtervolgers waren er op deze afsluitende dag vooral problemen voor Renault, Haas en Williams. Bij de eerstgenoemde formatie viel Daniel Ricciardo na 78 ronden met de R.S.20 stil in de tweede sector. Het bleek einde oefening voor de man uit Perth. Desondanks heeft het Franse merk nog wel enkele aspecten om zich aan vast te houden. Zo noteerde Esteban Ocon de derde tijd van de dag en zagen de long-runs van Ricciardo er ook relatief goed uit. De testdag van Haas kwam eveneens tot een vroegtijdig einde. Dit was te danken aan Kevin Magnussen, die spinde en zijn auto na een kleine touché met de muur in het grind parkeerde. Bij Williams werd tot slot de motor noodgedwongen gewisseld, al kon Latifi zijn weg nadien wel weer vervolgen.

De Formule 1-wintertests gaan volgende week verder op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vanaf woensdag staat deel twee, dat eveneens uit drie dagen bestaat, op het programma. Alle actie is vanzelfsprekend weer live te volgen op GPUpdate.net en Motorsport.com.

Eindstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 18.00u: