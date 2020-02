DAS-systeem Mercedes in 2021 alweer verboden

James Allison, de technisch directeur van Mercedes, liet op de donderdag van de eerste wintertest weten dat het team veelvuldig contact heeft gehad met de FIA over de legaliteit van het concept. De internationale automobielfederatie zette daarbij het licht op groen: de kampioenen hadden een maas in de wet gevonden. De FIA lijkt echter weinig te zien in een bestedingsoorlog op dit vlak en heeft een paragraaf toegevoegd aan het technisch reglement voor 2021 waarmee het concept verboden wordt.

Opvallend is dat die wijziging al op 31 oktober 2019 werd aangekondigd, in een periode waarin niemand wist wat Mercedes achter de schermen aan het ontwikkelen was. Het team had toen dus al veelvuldig contact gehad met het overkoepelend orgaan over de kwestie. Artikel 10.5.2 kan dan ook gezien worden als een reactie op de Mercedes-innovatie: "The re-alignment of the steered wheels, as defined by the position of the inboard attachment of the relevant suspensions members that remain a fixed distance from each other, must be uniquely defined by a monotonic function of the rotational position of a single steering wheel.”

Wat de nieuwe regel voor gevolgen heeft

Simpel gezegd: een systeem als DAS, waarbij de stand van de voorwielen aangepast wordt, is in 2021 niet langer legaal. Een dergelijk artikel staat niet in de reglementen voor aankomend seizoen waardoor het systeem naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd zal worden. Dat is echter nog geen zekerheid: de concurrentie heeft de mogelijkheid om tijdens de eerste race van het jaar officieel protest aan te tekenen. De stewards bepalen dan of het concept daadwerkelijk legaal is, een dergelijke beslissing is niet aan de FIA.

De FIA voorkomt met deze regelwijziging dat teams in een reeds zeer druk en kostbaar jaar ook nog eens veel tijd, geld en energie moeten steken in de productie van een nieuw stuursysteem. Volgens Motorsport.com mag DAS volgend jaar dus niet meer gebruikt worden. De investering van Mercedes kan zich daardoor alleen in 2020 uitbetalen. Voor de overige teams is het de vraag of het de moeite waard is om nu nog veel geld te steken in de ontwikkeling van een vergelijkbaar concept, zonder al te veel mogelijkheden om er uitgebreid mee te testen.

Een vooraanstaande engineer van een concurrerend team, die niet bij naam genoemd wil worden, geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat er uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar het systeem. Hij stelt wel: “Ik vind het een goed besluit dat deze maas in de wet voor 2021 gesloten wordt. Een dergelijke wapenwedloop kan soms echt demoraliserend werken.”

Het feit dat de concurrentie nog veel tijd en energie moet steken in de ontwikkeling van een eigen DAS, in een tijd waarin ook een gloednieuwe wagen gebouwd moet worden, spreekt enorm in het voordeel van Mercedes. De daadwerkelijke winst tijdens de Grands Prix moet nog blijken maar de kampioensformatie is de concurrentie (wederom) te slim af.