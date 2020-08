FIA verbiedt vanaf 2021 proces van ‘reverse engineering’

Ook heeft Racing Point toegegeven dat het het aerodynamische concept van de Mercedes van vorig seizoen uitgebreid heeft gefotografeerd en op basis daarvan de eigen RP20 heeft ontworpen en geproduceerd. Hoewel fotograferen, kopiëren en reverse engineering al tientallen jaren voorkomt in de Formule 1 wil de autosportfederatie er nu paal en perk aan stellen. Ook wil het af van stilzwijgende afspraken tussen de verschilllende teams die bijvoorbeeld op motorengebied een zakelijke relatie hebben, zoals Racing Point en Mercedes.

De FIA is fel gekeerd tegen het kopiëren van andermans auto omdat het volgens de bond indruist tegen het sportieve karakter van de sport. “We zijn het volledig eens met een aantal van jullie dat we met onze sport niet die kant op moeten gaan. Toevoegingen aan artikel 22.3 van het technische reglement van 2021 moeten expliciet voorkomen dat teams fotografie of ‘reverse engineering’ gebruiken om grote delen van een auto van een ander team te kopiëren”, zo valt in een brief van de FIA aan de teams te lezen.

Omdat voor zo’n korte termijn wijziging van het technische reglement unanimiteit is vereist, heeft de FIA besloten dat deze wijzigingen niet onder de huidige paraplu van afspraken valt, maar onder het nieuwe Concorde Agreement. Daarin vervalt namelijk het hele principe van unanimiteit en is een meerderheid van acht van de tien teams voldoende.

Ook Mercedes wil af van fotografen in de paddock

Hoewel in de zaak van de brake ducts van Racing Point ook leverancier Mercedes wordt bekritiseerd, is zelfs Toto Wolff fel gekant tegen het kopiëren van andermans auto, zo liet hij eerder weten. “We hebben het vorig jaar een paar keer gezien. Een van onze concurrenten scande met een 3D-camera – wat best een groot ding is die je op je schouder moet dragen – onze auto’s, zowel binnen als buiten de garage. De hele auto werd gescand en als je dat op een computer aansluit zie je alle vormen. Die technologie bestaat en er is niets tegen te doen. Iedereen heeft spionnen met fotocamera’s op de daken in de tegenoverliggende gebouwen. We zoomen in op de kleinste details en als we dat niet meer willen dan moeten we daar wat aan doen.”

Met medewerking van Adam Cooper