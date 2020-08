Horner: Mercedes mogelijk ook schuldig in zaak rond Racing Point

De stewards van de FIA maakten vrijdag hun besluit bekend in de zaak rond de brake ducts van Racing Point. De renstal kreeg 15 punten in mindering in het constructeurskampioenschap en een boete van 400.000 euro, maar mag de betwiste onderdelen wel blijven gebruiken in het vervolg van het seizoen. Racing Point krijgt nu wel een reprimande zodra de brake ducts gebruikt worden, en dat was dus ook na de 70th Anniversary Grand Prix het geval. Er werd geen straf uitgedeeld aan Mercedes en ook werd niet gesuggereerd dat het team uit Brackley zich niet aan de regels had gehouden.

De uitspraak zorgde leidde ertoe dat Renault, Ferrari en Williams in beroep gingen omdat zij de straf niet hoog genoeg vonden, terwijl Racing Point een beroep indiende omdat men de straf net te zwaar vond. McLaren kondigde eerst ook aan om beroep aan te willen tekenen, maar trok zich dinsdagavond weer terug. Red Bull Racing koos ervoor om formeel niet betrokken te raken bij de zaak door niet in beroep te gaan, maar het team kijkt wel met interesse naar de gebeurtenissen, niet in de laatste plaats vanwege de relatie met zusterteam AlphaTauri en de mogelijke impact van het delen van technologie. Horner gelooft dat Mercedes mogelijk ook schuldig is, omdat het CAD-data en brake ducts aan Racing Point heeft geleverd.

“Het belangrijkste voor ons is dat we totale duidelijkheid willen over wat wel en niet toegestaan is in de toekomst”, zei Horner. “Red Bull zit in de unieke positie dat ze volledig eigenaar zijn van twee Grand Prix-teams en we hebben ons altijd strikt aan de regels gehouden, omdat de constructeursregels in de laatste Concorde Agreement heel duidelijk zijn gemaakt. Voor ons is er een breder plaatje. Het gaat niet alleen om brake ducts, het draait om wat qua filosofie wel en niet is toegestaan. Wat betreft Mercedes weet ik zeker dat er vragen gesteld gaan worden. Als het team in kwestie schuldig is voor het ontvangen, dan heeft het team dat geleverd heeft toch ook in strijd met de regels gehandeld? Maar dat is iets voor de FIA.”

Adviseur Helmut Marko verklapte tegenover Sky Deutschland dat Red Bull weliswaar niet in protest is gegaan tegen de straf van Racing Point, maar dat het team de straf wel te laag vindt. “Met dit resultaat zijn wij ook niet tevreden, omdat het niet de duidelijkheid geeft waarop we hoopten. Ik hoop dat dit wel gebeurt na het beroep. Als advocaat is het moeilijk te begrijpen dat je een straf krijgt voor het vergrijp, maar dat je daarna drie keer een reprimande krijgt als je dezelfde onderdelen blijft gebruiken. Hoe lang kan je reprimandes blijven geven? Ik denk niet dat dit heel gebalanceerd of goed doordacht is. Dat is waarom het belangrijk is dat er een beroep komt.”

Met medewerking van Adam Cooper