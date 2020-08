Alonso: “Onmogelijk om F1-rentree te combineren met Indy 500”

Alonso keert komend jaar na een afwezigheid van twee seizoenen terug in de Formule 1. Tijdens zijn sabbatical heeft hij alle tijd om zich voor te bereiden op de Indy 500. Dat is het enige evenement dat hij nog moet winnen om de ‘triple crown’ te volbrengen. Zeges in de Formule 1 Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans heeft hij immers al op zak. Volgens de huidige planning clasht het Amerikaanse topevenement in 2021 niet met een F1-race, maar desondanks zal Alonso niet deelnemen.

Toen de Spanjaard in de aanloop naar de 104e editie van de Indy 500 van volgende week werd gevraagd of dit voorlopig zijn laatste kans op de zege is, antwoordde Alonso: “Dat is een goede vraag. Gezien wat er de komende twee jaar gaat gebeuren, is het onmogelijk om in die jaren terug te komen [naar Indianapolis]. Ik moet het kwalificatieweekend missen als ik zou willen deelnemen. Bovendien rijd ik volgend jaar niet meer voor McLaren in de F1, dus ook dat werkt niet meer. Ik weet dat ik er in elk geval de komende twee jaar niet bij ben. Het is niet anders. Ik ben hier om te genieten, klaar om alles te geven en het team zo veel mogelijk te helpen. Laten we afwachten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Mocht je de race op een dag winnen, dan opent dat misschien nieuwe deuren.”

Rustige tweede helft van het seizoen

Gevraagd naar zijn plannen voor de rest van het seizoen, zei Alonso: “Toen ik in 2018 stopte in de F1, was 2019 te druk. Het was te veel. Ik racete in januari in de 24 uur van Daytona, vervolgens Sebring, daarna testen, toen Spa, de 24 uur van Le Mans, Indy, de voorbereidingen. Ik had een vol seizoen. In 2020 wil ik wat ontspannen. In januari heb ik de Dakar gereden, vervolgens ging alle aandacht uit naar de Indy 500. Het tweede deel van het seizoen wordt relaxed, de batterijen opladen. In 2021 keer ik terug in de Formule 1, dat kan zeer veeleisend zijn. Vanaf de maandag na het evenement wordt het voor mij weer rustig. Ik ga mezelf fysiek en mentaal voorbereiden. Wat dagen in de simulator bij Renault, misschien wat Grands Prix bezoeken om te zien hoe alles eraan toe gaat op de baan. Een rustig tweede deel van het jaar.”

Met medewerking van IndyCar-verslaggever David Malsher