Circuit Zandvoort ondergaat naamsverandering

De baan ging dertig jaar lang als Circuit Park Zandvoort door het leven tot het in 2017 werd omgedoopt tot eenvoudigweg Circuit Zandvoort. "Ik heb nooit helemaal begrepen waarom dat gedeelte in de naam zat", zei Prins Bernhard van Oranje, die sinds 2016 met Chapman Andretti Partners eigenaar is van de duinenomloop, eerder over het woord 'Park' in de oude naam. "Het is een circuit in Zandvoort, vandaar nu gewoon Circuit Zandvoort", aldus Van Oranje destijds.

Circuit Zandvoort zou in mei voor het eerst sinds 1985 weer een Nederlandse Grand Prix organiseren. De baan onderging hiervoor een flinke opknapbeurt, waarbij tevens enkele bochten voorzien zijn van een banking. Door de coronacrisis kon de eerste echte thuisrace van Max Verstappen echter niet doorgaan.