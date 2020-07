FIA roept Leclerc en Bottas op het matje voor trip naar Monaco

De Formule 1 kon vorig weekend eindelijk het seizoen 2020 aftrappen met de eerste van twee races in Spielberg. Die races konden alleen maar plaatsvinden onder strikte voorwaarden, met inbegrip van een rigoureus testprogramma en een coronabubbel waarin elk team zich bevindt. Zij mogen zich ondertussen niet mengen met andere teams om het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden.

De rijders kregen daardoor ook de opdracht om de drie dagen tussen de twee raceweekends op locatie door te brengen, in de buurt van de Red Bull Ring. Ze mochten zich niet buiten de respectieve bubbel van het team begeven, maar niet iedereen hield zich daaraan. Bottas keerde met zijn vriendin terug naar Monaco en er gingen ook foto's rond op social media van Leclerc die een verjaardagsetentje bijwoonde.

Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA beide rijders zal aanschrijven om hen eraan te herinneren dat ze het protocol strikt dienen op te volgen. In het geval van Ferrari is het al de tweede herinnering, nadat Sebastian Vettel vorige week een praatje maakte met ex-Red Bull-collega's Christian Horner en Helmut Marko zonder mondmasker.

De gedragscode van de FIA zegt niet dat rijders of teamleden zich niet mogelijk verplaatsen, maar wel dat ze binnen hun teambubbel moeten blijven en contact met derden moeten vermijden. Die code laat in principe ruimte om inbreuken te melden aan de stewards, die dan stappen zouden kunnen ondernemen. De kans lijkt eerder klein dat het in dit geval verder zal gaan dan een tik op de vingers.

Donderdag opperde Bottas dat hij niets verkeerd had gedaan. "Ik vroeg of het toegestaan was om terug naar huis te gaan en het antwoord was ja", stelde de Fin. "Het maakt natuurlijk geen verschil uit of ik thuis ben of hier, als ik maar met dezelfde mensen in dezelfde bubbel blijf. Dus ik besloot om naar huis te gaan omdat het niet zo ver is en het prettiger is om me drie dagen thuis op te laden voor het weekend."

Ook Leclerc was zich van geen kwaad bewust en voegde toe dat hij enkele coronatests had ondergaan om er zeker van te zijn dat hij negatief was. "ja, ik ben naar huis gegaan, maar ik heb me twee keer laten testen voor ik terug naar hier kwam om zeker te zijn. Twee keer negatief, dat is alles."

Elders in de paddock waren andere geluiden te horen. Romain Grosjean was "verbaasd" toen hij te horen kreeg dat Bottas en Leclerc in Monaco vertoefden. "Thuis zijn is altijd leuker, maar die optie kreeg ik niet. De boodschap was dat we hier moesten blijven, dus ik was een beetje verbaasd dat mensen naar huis waren geweest. Maar ik vond het niet zo erg om hier te blijven. Dat gaf me een kans om te rusten en de bergen in te trekken. Ik ga zondag wel even naar huis voordat we naar Boedapest gaan."

Max Verstappen vond het dan weer niet zo'n thema. "Je wordt toch iedere vier dagen getest", aldus de Limburger op een vraag van Motorsport.com. "Dus zolang dat goed is, is er niks aan de hand. Mijn team wilde graag dat ik hier zou blijven. Dat vind ik prima, je kunt altijd nog genoeg dingen doen met het team in zo'n week. Of dat in de toekomst ook zo zal blijven, weet ik niet. Maar goed: iedereen wordt hier goed getest, dus ik maak me daar totaal geen zorgen over."

Met medewerking van Jonathan Noble