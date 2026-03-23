Andretti: "Cadillac F1 moet aan het eind van het seizoen meedoen in top-tien"
Mario Andretti is van mening dat Cadillac ernaar moet streven om tegen het einde van het Formule 1-eizoen 2026 op een niveau te zijn waarop het in ieder geval in de top-tien kan meedoen.
Cadillac heeft pas twee races in de Formule 1 achter de rug en hoewel de verwachtingen vooraf niet hoog waren, zijn de resultaten nog niet echt om over naar huis te schrijven. De beste klassering was een dertiende plaats voor Valtteri Bottas in de Grand Prix van China, mede dankzij zeven (!) coureurs die de race niet eindigden en een DNF achter hun naam kregen. Teammaat Sergio Pérez werd in Shanghai vijftiende en laatste van de nog rijdende auto's.
Al met al liet de race op het Shanghai International Circuit een lichte verbetering zien ten opzichte van de resultaten in de openingsrace in Australië. Bottas kwam in Melbourne door een technisch probleem niet eens aan de finish, terwijl Pérez werd afgevlagd op P16. Op papier een keurig resultaat, maar ook op Albert Park was de uitslag enigszins vertekend: achter de Mexicaan stonden op de uitslagenlijst de namen van de niet geklasseerde Lance Stroll en vijf uitvallers.
Valtteri Bottas haalde in Melbourne de finishvlag niet.
Foto door: Peter Fox / Getty Images
Mario Andretti, een van de adviseurs van het Cadillac F1-team, vatte in de Drive to Wynn-podcast de start van de Amerikaanse stal in F1 samen: "We hebben de eerste Grands Prix achter de rug, de tweede race in China was zeker wat beter. Het was belangrijk dat beide auto's de finish haalden."
"Er was ook vooruitgang in de kwalificatie", vervolgde de Amerikaan. "Waar we voorheen ongeveer vier seconden achter lagen, liggen we nu twee seconden achter. Dat is nog steeds een groot verschil, maar het is een goede vooruitgang."
"Nog dit seizoen verbeteringen"
De wereldkampioen van 1978 is nu nog mild, maar verwacht wel verbeteringen van teambaas Graeme Lowdon. "We moeten natuurlijk realistisch blijven, maar we willen het gevoel hebben dat we ons verbeteren naarmate het seizoen vordert." Gevraagd waar die verbeteringen precies in zouden moeten uitmonden, zei Andretti. "Om eerlijk te zijn, wil ik geloven dat we tegen het einde van het seizoen regelmatig in de top-tien kunnen strijden, en misschien zelfs meer dan dat."
