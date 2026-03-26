Twee weken geleden beleefde McLaren een dramatische zondag in Shanghai. Lando Norris meldde zich niet op de startgrid, nadat het team nog probeerde een probleem op te lossen dat aanvankelijk werd omschreven als een elektronisch issue aan de kant van de power unit. Kort daarna kreeg Oscar Piastri ogenschijnlijk een vergelijkbaar probleem terwijl hij al op de grid stond. Zijn auto moest van de startopstelling worden teruggeduwd, waardoor beide McLaren-coureurs niet van start konden gaan.

Na afloop sprak teambaas Andrea Stella van een "vrij uitzonderlijke" situatie, waarbij "twee terminale problemen vrijwel gelijktijdig bij hetzelfde onderdeel optraden, in dit geval aan de elektrische kant van de power unit". Uit verder onderzoek van Mercedes AMG High Performance Powertrains blijkt nu dat Norris en Piastri werden getroffen door batterijproblemen van een verschillende aard.

Motorsport.com heeft vernomen dat de batterij van Norris met een softwareprobleem kampte, waardoor deze volledig onbruikbaar werd. De batterij is vermoedelijk permanent beschadigd en inmiddels uit de componentenpool van de Brit verwijderd. Bij Piastri ging het daarentegen om een hardwareprobleem bij een hulponderdeel dat aan de batterij is gekoppeld. Er bestaat enige hoop dat de batterij van de Australiër na reparatie van dat specifieke onderdeel opnieuw gebruikt kan worden.

De batterijproblemen van Norris kunnen later in het Formule 1-seizoen nog gevolgen hebben, mocht hij opnieuw met betrouwbaarheidsproblemen te maken krijgen. Hij is immers al één van zijn drie beschikbare batterijen kwijtgeraakt. Normaal gesproken mogen coureurs slechts twee energieopslagsystemen per seizoen gebruiken, al is er in 2026 een extra exemplaar toegestaan per power unit-component om teams te helpen bij de overgang naar de nieuwe reglementen.

"Het deed ons als team natuurlijk pijn", zei Norris donderdag in Suzuka, waar komend weekend de Japanse Grand Prix plaatsvindt. "Het zag er gewoon niet goed uit dat we met twee auto's niet aan de start stonden. Wat nog het meeste pijn deed, is dat het buiten onze controle lag. Maar samen met HPP hebben we hard gewerkt om te begrijpen wat er precies is gebeurd en waarom. We doen er alles aan om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Je leert ervan, maar het was een lastig moment voor ons allemaal. Niemand wil zo'n weekend meemaken, en al helemaal niet zo aan een zondag beginnen."