Albon na touché met Hamilton: "Zou weer exact hetzelfde doen"

Net als in Brazilië 2019 had Albon vorig weekend een uitgelezen kans om naar het podium te rijden. Sterker nog, ditmaal was er nog veel mogelijk. Albon reed in tegenstelling tot de Mercedes-coureurs op nieuwe softs en had dat voordeel kunnen omzetten in zijn eerste F1-zege. Critici stellen dat Albon beter had kunnen wachten, maar de hoofdrolspeler heeft geen moment spijt gehad van zijn actie. "Ik zou exact hetzelfde weer doen, je moet het ook proberen. Je kunt niet langer wachten met zo'n bandenvoordeel, dan moet je meteen toeslaan", aldus Albon tegen onder meer Motorsport.com.

Albon was na afloop boos op Hamilton en voelde zich bestolen door de zesvoudig wereldkampioen. Maar tot een onderling gesprek heeft die onvrede niet geleid. "Nee, ik heb geen contact meer met Lewis gehad. Volgens mij valt er ook niet veel meer over te zeggen, het is zoals het is. Ik denk ook niet dat Lewis het met opzet heeft gedaan. Verder probeer ik me gewoon zoveel mogelijk op deze tweede race te focussen." Met de straf voor Hamilton kan hij inmiddels ook leven. "In het begin ben je natuurlijk vooral gefrustreerd aangezien jij de grootste verliezer van dit geval bent. Maar de wedstrijdleiding wil consequent straffen, ongeacht de gevolgen voor rijders. In dat opzicht is het wel eerlijk afgehandeld."

Albon krijgt trouwens steun van Verstappen, die eerder vandaag (donderdag) liet weten geen reden te zien om Albon te vervangen door Sebastian Vettel. Volgens de Nederlander verdient Albon juist lof voor de gewaagde poging bij Hamilton. "Alex had gewoon heel veel pech met wat er op dat moment gebeurde. Maar het was wel een mooie actie om daar buitenom te gaan. Het was cool om te zien, ondanks dat ik het op dat moment helemaal niet zelf had moeten zien", duidt Verstappen op zijn eigen uitvalbeurt. "Ik denk dat de uitgedeelde straf wel normaal is voor zo'n incident. Verder kun je er nog heel lang over praten, maar we kunnen beter vooruitkijken. Komend weekend willen we allebei een goed resultaat halen."