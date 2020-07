Verstappen vindt kritiek onterecht: "Hebben echt een stap gezet"

Red Bull begon het seizoen vol goede moed, maar kwam vorig weekend van een koude kermis thuis. Geen vliegende start, maar juist een dubbele DNF. Het maakt dat de formatie aanstaand weekend echt punten móét scoren en ook dat Red Bull doordeweeks aardig wat kritiek te verwerken kreeg. "Maar dat vind ik absoluut niet terecht", reageert Verstappen fel tijdens een videosessie met Nederlandse journalisten. "Ik denk nog steeds dat wij de beste voorbereiding in jaren hebben gehad. Daar is niets aan gelogen. Mensen weten helemaal niet wat er zich binnen het team afspeelt. Ik weet dat wel en kan absoluut zeggen dat dit de beste voorbereiding van ons is geweest."

Dat die goede voorbereiding Red Bull Racing nog niet op de voorposten heeft gebracht, is volgens Verstappen vooral een compliment waard richting Mercedes. "Dat Mercedes niet heeft stilgestaan, dat snappen wij ook nog wel. En natuurlijk waren wij ook niet tevreden toen we er [op zaterdag] een halve seconde achter stonden. Maar goed, daar waren wel meerdere redenen voor. En ja: Mercedes is nou eenmaal sterk, daar kun je niks aan veranderen", vervolgt hij zijn uitleg. "Maar de manier waarop wij onszelf tijdens de winter hebben ontwikkeld, is echt wel goed geweest hoor. We hebben het alleen nog niet kunnen laten zien op het circuit."

Verstappen verwacht niet opnieuw malheur: 'Problemen zijn verholpen'

Dat laatste kent eigenlijk twee oorzaken: balansproblemen op zaterdag en technisch malheur op zondag. Op beide vlakken is Verstappen echter hoopvol gestemd voor de aanstaande GP van Stiermarken. Te beginnen met de motor en de vorige week nog haperende elektronica. "Van een mechanisch probleem werd het afgelopen zondag eigenlijk een elektrisch probleem. Ik kan natuurlijk niet helemaal in de details treden, maar van onze kant denk ik wel dat het makkelijk te verhelpen is", aldus de achtvoudig GP-winnaar. "Uiteindelijk kunnen we alle onderdelen dit weekend gewoon weer gebruiken, we hebben zeker geleerd van wat er fout is gegaan. Ik verwacht daardoor ook geen nieuwe problemen dit weekend."

Dat 'leren' geldt ook voor de balans van de RB16, vorige week nog een struikelblok. Verstappen herhaalt nog maar eens dat de achterstand daardoor groter leek dan dat werkelijkheid het geval is. "In de race ging het qua snelheid al best goed. Alleen verloren we over de hele ronde vooral iets teveel op de rechte stukken", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Als we dat nog iets beter voor elkaar krijgen en de rechte stukken wat kunnen finetunen met bijvoorbeeld de downforce-afstellingen of met de settings van de auto, dan ziet het er ineens een stuk beter uit." Dit alles geeft hoop voor de tweede krachtmeting op de Red Bull Ring. Het zelfvertrouwen is niet aangetast. "Of het vertrouwen een knauw heeft gekregen? Nee hoor, absoluut niet. Met ons zelfvertrouwen zit het altijd wel goed."