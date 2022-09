De geruchten in de paddock van Spa-Francorchamps deden vermoeden dat Red Bull van plan is om zeer snel met een lichter chassis op de proppen te komen. De RB18 heeft al vanaf de start van het F1-seizoen te maken met overgewicht. Teambaas Christian Horner bevestigde in België dat het team hard werkt aan een lichter chassis, maar dat afgelopen weekend nog met hetzelfde chassis reed als tijdens de laatste race voor de zomerstop op de Hungaroring. De Brit hield zich op de vlakte over de introductie van de lichtere variant, maar liet wel doorschemeren dat de nieuwe versie binnen enkele races op het circuit kan verschijnen.

Mocht Red Bull dit daadwerkelijk voor elkaar krijgen, dan komt dit als een verrassing voor Ferrari-teambaas Mattia Binotto gezien het budgetplafond. "We hebben nu technische, sportieve en financiële reglementen. Dit kan verschil maken in de manier waarop teams deze interpreteren en uitvoeren", aldus de Italiaanse chef. "Het is van belang dat de FIA goed controleert, anders zijn de reglementen niet eerlijk en rechtvaardig. Ik kan niet oordelen over het lichtere chassis van Red Bull, want het kan ook zo zijn dat het niet geïntroduceerd wordt. Maar als Ferrari zijn we niet in staat om een lichtere versie of andere updatestrategie te introduceren gedurende een seizoen, dat komt simpelweg door het budgetplafond. Het zou me verbazen als het andere teams wel lukt."

Binotto uitte eerder al zijn zorgen over hoe de FIA het financiële reglement controleert. Hij vindt dat de autosportbond moet uitbreiden vanwege de handhaving ervan. Na de race in Spa zei hij er het volgende over. "Het aantal mensen dat toezicht houdt namens de FIA, is minimaal. Het moet beter in de toekomst. Het kan niet dat een kampioenschap wordt bepaald door een financieel reglementen en niet door een technisch of sportief reglement."