Het budgetplafond in de Formule 1 is nieuw en dat maakt het lastig voor de FIA om in de gaten te houden of teams niet over de financiële limiet gaan. Ferrari-chef Mattia Binotto deelt die zorgen, al heeft hij alle vertrouwen in de internationale autosportfederatie. “Het moet worden gemonitord”, zegt Binotto tegen Motorsport.com. “Ik vertrouw de FIA volledig, maar het financiële reglement is helemaal nieuw.”

Dat laatste is in tegenstelling tot de technische en sportieve reglementen van de Formule 1. “Die bestaan al jaren”, weet Binotto. “Ja, je past wel eens iets aan, bijvoorbeeld over het chassis. Het budgetplafond is echter nog onbekend terrein, voor zowel de FIA als de teams. Het zal tijd kosten voordat de FIA en de teams deze regels kennen en weten hoe ze geïnterpreteerd en gecontroleerd kunnen worden.”

Meer financiële controleurs aanstellen zou volgens Binotto een goede zet zijn voor de FIA. “Als ik kijk naar hoe groot hun team is dat de financiële situatie monitort, dan zijn het drie, vier à vijf mensen. Dit in vergelijking met de tientallen mensen die ze hebben op technisch vlak”, aldus Binotto. “Ik verwacht dat er binnen een paar jaar tijd misschien ook tientallen mensen zijn om het budgetplafond in de gaten te houden. Het is dus een kwestie van tijd, maar ik vind het de taak van de FIA en teams om er zoveel mogelijk vaart achter te zetten. In de tussentijd moeten we ons allemaal bewust zijn van wat het nu is: een groot vraagteken.”

Aanvankelijk was het budgetplafond voor het Formule 1-seizoen 2022 vastgesteld op 140 miljoen Amerikaanse dollar. Omdat er dit jaar meer dan 21 races op de kalender staan, werd dit bedrag met 1,2 miljoen dollar verhoogd. Eerder deze zomer kwam daar een verhoging van 3,1 procent bij als tegemoetkoming voor de wereldwijde inflatie.