Lammers ziet Verstappen domineren: “Vanaf eerste dag in F1 al beste coureur”

Dit weekend brengt de koningsklasse voor de tweede keer sinds 1985 een bezoek aan Zandvoort voor een officiële Grand Prix. Op het duinencircuit gaan de gedachten eerst nog even terug naar vorige week, toen Max Verstappen met overmacht vanaf P14 wist te winnen op Spa-Francorchamps. Red Bull had de zaakjes op de snelle Ardennenomloop perfect voor elkaar, al kent het succes volgens Lammers ook een mentale component, zo legt hij uit aan Motorsport.com. "Dat was natuurlijk waanzinnig. Als een topsporter in vorm en gefocust is, dan gaat hij ervan uit dat hij gaat winnen. Die vastberadenheid is al lastig voor tegenstanders, maar als de hele paddock denkt dat je gaat winnen, dan is het mentale effect nog veel groter. Momenteel is dat aan de orde bij Max. We hebben ook zulke tijden met Schumacher en met Hamilton gehad. Als de hele pits voor de start hetzelfde denkt, dan ben je heel moeilijk te kloppen."

De overmacht brengt Lammers bij wat hij al enkele jaren roept: als Verstappen in 2015 niet bij Toro Rosso maar bij het fabrieksteam van Mercedes was ingestapt, dan hadden er nu vier à vijf wereldtitels achter zijn naam gestaan. Gevraagd of Spa de bevestiging is van zijn gedachten en wat Verstappen kan in een dominante auto, luidt het antwoord: "Absoluut. Maar voor mij persoonlijk geldt dat Max vanaf de eerste dag dat hij in een Formule 1-auto is gestapt al de beste coureur van het veld is geweest. De anderen waren zeker niet beter, die waren hooguit verder qua ervaring en beleving", aldus Lammers. "Maar als je puur naar talent kijkt, dan is Max vanaf dag 1 al de beste in mijn optiek. Voordat ik het leven laat, zal Max qua statistieken waarschijnlijk ook wel the greatest of all time zijn."

Zakt Ferrari door het ijs? "Doen het juist goed"

Nadeel van het huidige gat is dat de spanning in het kampioenschap grotendeels weg is. Waar er tijdens de Dutch Grand Prix van vorig jaar een prachtige strijd tussen Red Bull en Mercedes gaande was, is het contrast nu groot. Het komt onder meer doordat Ferrari veel steken laat vallen, al wil Lammers dat nuanceren. "Het moet voor [F1-baas Stefano] Domenicali een beetje pijn doen. Hij is Italiaans, heeft een Ferrari-historie en ziet nu hoeveel potentieel ze laten liggen. Wij praten ongemerkt over Ferrari alsof ze belachelijk zijn, maar ze staan nog steeds tweede in het wereldkampioenschap. Als je de prestaties van Ferrari vergelijkt met vorig jaar, dan kunnen zij eigenlijk van een enorm succes spreken. Denk maar eens bedrijfsmatig en kijk naar de grafiek van Ferrari. Die loopt dermate omhoog dat je er als bedrijf blij mee kunt zijn. Vanuit de media en vanuit de sport moeten we niet vergeten dat Ferrari het op zich goed doet, alleen net niet goed genoeg."

Dat 'net niet goed genoeg' is een understatement als het om de wereldtitels gaat. Voor dagsucces in Zandvoort zou Ferrari echter wel een goed pakket moet hebben. De F1-75 ging tot dusver prima op high-downforce banen, waardoor de vraag opkomt of het gat met Red Bull dit weekeinde kleiner is. "Dat zou best kunnen, ja. Ook al omdat Ferrari vorig week heeft verloren en er niets beter motiveert dan verliezen. De motivatie is skyhigh en ik hoop ook voor de sport dat Ferrari het lek weer boven heeft. Hoe geweldig zou dat zijn? Ook voor Red Bull trouwens. Als je over tien jaar kunt zeggen 'Max is wereldkampioen geworden na een titanenstrijd met Ferrari', dan zou dat alleen maar beter zijn."

