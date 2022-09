Na zijn klinkende overwinning in België gaat Max Verstappen met een gigantische voorsprong van 93 punten naar Circuit Zandvoort, waar dit weekend de Nederlandse Grand Prix wordt verreden. Het efficiënte pakket van de Red Bull RB18 paste goed bij Spa-Francorchamps en dat liet Verstappen ook blijken. In de kwalificatie was hij zes tienden sneller dan wie dan ook, om vervolgens in de race vanaf startpositie 14 dominant naar de overwinning te rijden. Dat ging op het oog met speels gemak, maar de Nederlander weet dat hij op het krappe en bochtige Zandvoort meer tegenstand van Ferrari mag verwachten.

"Ferrari zal hier sterker zijn dan vorige week", zegt Verstappen in een interview met De Telegraaf. Toch put hij hoop uit het feit dat hij de race op de Hungaroring, eveneens een kort en bochtig circuit waar downforce belangrijk is, op zijn naam wist te schrijven. "Natuurlijk hebben zij het toen met de strategie ook wat verkloot, maar we zaten er qua snelheid goed bij. Wanneer ik zondagmiddag tevreden ben? Als je naar dit hele seizoen kijkt, is dat met een overwinning. En als blijkt dat we geen dominante auto hebben, moeten we ervoor zorgen dat we alsnog zoveel mogelijk punten scoren. Iedereen maakt fouten, maar in de kampioensstrijd is het zaak om er zo weinig mogelijk te maken."

Druk van thuisrace moeten winnen is weggevallen

Vorig jaar bezorgde Verstappen de Nederlandse fans op Circuit Zandvoort een prachtige dag door de eerste Nederlandse GP sinds 1985 op zijn naam te schrijven en de WK-leiding over te nemen van Lewis Hamilton. Aan die zege heeft hij in mentaal opzicht ook wel iets gehad. "Die overwinning was prachtig en het neemt ook wat druk weg van het ’moeten winnen’ van de thuiswedstrijd. Dat is nu dus al gebeurd", vertelt Verstappen, die ondanks de hogere verwachtingen weet dat hij niet meer kan doen dan hij normaal al doet. "Ik benader elke Grand Prix hetzelfde. Als ik een mindere auto zou hebben, komt het publiek met lagere verwachtingen naar het circuit. En wij zelf ook. Nu hebben we opnieuw een auto die meedoet om de overwinningen, dus dan wordt ook verwacht dat ik win. Voor mij maakt het niet veel uit. Of ik nu een goede auto heb of niet, ik doe altijd mijn best."

