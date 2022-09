Verstappen: Moeilijker om dominant te zijn tijdens F1 Zandvoort

Tijdens de Grand Prix van België stond er simpelweg geen maat op Max Verstappen. In de kwalificatie was hij ruim zes tienden van een seconde sneller dan het volledige veld, maar door een gridstraf zou hij uiteindelijk vanaf de veertiende positie aan de race beginnen. Dat deerde de Red Bull Racing-coureur niet, want hij sneed in de openingsfase als een warm mes door de boter, belandde na 18 ronden definitief aan de leiding en zou vervolgens onbedreigd naar zijn negende overwinning van het seizoen rijden. Teamgenoot Sergio Perez werd op 18 seconden tweede, Carlos Sainz was op een halve minuut de beste Ferrari-coureur op P3.

Daar kan Verstappen overigens niet lang van nagenieten, want vanaf vrijdag neemt hij alweer plaats achter het stuur van zijn RB18. "Na het succesvolle weekend dat wij hadden in Spa, kijk ik enorm uit naar de Nederlandse Grand Prix", zegt Verstappen dan ook in zijn vooruitblik op zijn thuisrace op Circuit Zandvoort. Op Spa-Francorchamps gingen Verstappen en Red Bull als een trein, mede doordat de RB18 een efficiënte auto is. Zelf beseft de Nederlander echter ook dat er in Nederland heel andere vereisten zijn om snel te zijn. "In Zandvoort heb je veel meer downforce nodig, dus het wordt voor ons moeilijker om dominant te zijn. Ik verwacht dan ook dat Ferrari sterk gaat zijn."

Vorig jaar bracht Verstappen de 70.000 aanwezige fans op Circuit Zandvoort in vervoering door de eerste Nederlandse GP sinds 1985 op zijn naam te schrijven. Dit jaar verwacht hij dus veel tegenstand van Ferrari, maar wel kan de regerend wereldkampioen rekenen op de steun van zijn familie en zo'n 105.000 fans op de tribunes. Verstappen denkt dat het publiek enthousiast gaat zijn en hij hoopt ze tijdens de race te kunnen belonen. "Natuurlijk wil ik een goed resultaat behalen, maar het is belangrijk om altijd punten te scoren. Laten we hopen dat we het goed kunnen doen", aldus Verstappen. "Het is geweldig dat mijn familie erbij is om mij te steunen. Ik ga gewoon van het weekend genieten met alle fans en ik denk dat het best wel een gekkenhuis gaat worden."

