Vanaf de Grand Prix van België gelden nieuwe regels voor de rijhoogte van de Formule 1-bolides. Waar de concurrentie hoopte dat dit Red Bull zou treffen en het gat met de achtervolgers daardoor kleiner zou worden, leek het tegenovergestelde te gebeuren. Max Verstappen was het gehele weekend ongenaakbaar en zegevierde vanaf de veertiende startpositie. De concurrentie krabt zich achter de oren over het grote snelheidsverschil op Spa.

Red Bull was er als de kippen bij om de geruchten te ontkrachten dat het team een nieuw lichtgewicht chassis had meegenomen naar België. Volgens de formatie speelde de hogere rijhoogte die op Spa noodzakelijk is om te voorkomen dat de vloer in Eau Rouge te veel over het asfalt schraapt, hen in de kaart. Rivalen Ferrari en Mercedes produceren meer downforce wanneer de wagens lager zijn afgesteld, Red Bull kan ook met een hogere rijhoogte veel neerwaartse druk genereren. Dat element, in combinatie met de enorme topsnelheid, betekende dat Red Bull minder tijd verloor en daardoor een klasse apart was.

Teambaas Christian Horner legt uit: “Het circuit speelde ons in de kaart. We beschikken over een zeer efficiënte auto, we vonden een goede afstelling. Max verkeert in een fenomenale vorm, sinds de allereerste ronde van VT1.” Gevraagd naar de geruchten dat Red Bull op Spa met een lichtgewicht auto zou rijden, antwoordt Horner: “Nee, daar hebben we niet mee gereden. Dus dat was geen factor in onze performance. Er is veel gezegd over de technische richtlijn rondom porpoising, daar werd veel van verwacht. Blijkbaar heeft het anderen meer pijn gedaan dan ons. Het heeft niet echt veranderd hoe we de auto gebruiken. De vloer die het asfalt raakt is hier vanwege Eau Rouge altijd een probleem geweest. Daar hebben wij niet als enige mee te maken. Dat geldt voor alle teams. We hebben dit jaar al eerder gezien dat wij met een hogere rijhoogte rijden. Onze filosofie is wat anders dan van de anderen. Misschien krijgen we een technische richtlijn dat we de auto veel lager moeten afstellen”, grapt de Brit.

Lichtgewicht chassis Red Bull

Hoewel Horner ontkent dat Red Bull in België met een nieuw, lichter chassis reed, erkent hij dat er achter de schermen aan gewerkt wordt. Het team kampt al het gehele jaar met een te zware bolide, al is men in staat geweest om de RB18 al heel wat kilo’s af te laten vallen. Toch is het chassis nog altijd te zwaar. Gevraagd of het lichtere chassis in de komende twee of drie races komt - waarbij Singapore genoemd wordt als mogelijke locatie voor de introductie - weegt Horner zijn woorden zorgvuldig: “Er is geen… Deze chassis’ komen ergens in de komende races.”

Video: Max Verstappen ongenaakbaar op Spa-Francorchamps