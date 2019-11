Ferrari gelooft dat progressie dit jaar beter is dan bij rivalen

De extra downforce die de Ferrari ten opzichte van het begin van het jaar weet op te wekken, heeft een groot verschil gemaakt in hoe de wagen presteert op de baan volgens teambaas Mattia Binotto. Ferrari begon aan het seizoen met een bolide die puur op aerodynamica in een rechte lijn en zo min mogelijk drag was gericht, terwijl Mercedes een concept hanteerde dat meer draaide om downforce in de bochten. Welke van de twee filosofieën beter werkt, laat zich raden.

De dominantie van Mercedes is na de zomerstop een stuk minder geworden, en door de progressie van Red Bull eigenlijk al vlak daarvoor. Ferrari was door de reeks een-twee overwinningen van de zilverpijlen aan het begin van 2019 genoodzaakt het concept waar mogelijk aan te passen en extra downforce toe te voegen. De Franse Grand Prix was een belangrijk moment, gezien de Italiaanse renstal daar opmerkte dat de nieuw ontworpen vloer niet de verbetering bracht waar men vanuit ging. Sindsdien zijn de resultaten van de upgrades 'boven verwachting' gebleken.

In Amerika ging er iets vreselijk mis bij Ferrari, of dat nu wel of niet door de technische richtlijn komt. In de weken ervoor liep de wagen als een zonnetje. Binotto zei daarover toen: "Het liet zien hoe meer downforce kan helpen bij de algemene prestaties. Deze banden zijn heel erg gevoelig voor downforce. Ik denk zelfs dat wanneer je op dit vlak met kleine verbeteringen komt, de resultaten groter kunnen zijn dan je verwacht. Het heeft ook met vertrouwen te maken, want de coureurs voelen meer grip en rijden daardoor ook beter. Het is dus eigenlijk de som der delen wat helpt."

Hoewel de verbeterde vorm na de zomerstop niet direct heeft geleid tot overwicht ten opzichte van Mercedes - Ferrari heeft een aantal GP-weekenden op de zondag steken laten vallen en daardoor de zege uit handen gegeven - zei Binotto dat het aerodynamische prestaties vergeleken met de rivalen is veranderd. "De wagen is beter geworden in de bochten, wat dat betreft is het gat met de concurrenten in de top minder groot nu. We hebben nog steeds het voordeel op de rechte lijn, dus het pakket is gewoon sterker en we zijn nu vaak sneller in de kwalificatie."

