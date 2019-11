Williams: "Pakket voor 2021 is precies wat we wilden"

Een budgetplafond, eerlijkere verdeling van het prijzengeld en wagens waarmee inhalen makkelijker wordt: de F1 zal in 2021 behoorlijk veranderen en volgens Claire Williams op de juiste manier. De geplande wijzigingen aan de sport, die vorige week donderdag zijn gepresenteerd, zijn volgens haar erg welkom.

"Bij Wiliams zijn we erg blij met de nieuwe regels en de goedkeuring daarvan door het World Motor Sport Council. Dit is het pakket aan regels dat wij in elk opzicht wilden zien, zowel financieel als technisch. Het is de eerste stap van de sport in de goede richting en bovendien blijven teams als dat van ons in staat om actie te ondernemen." Volgens Williams is de F1 momenteel verkeerd ingericht wat betreft de kosten. De introductie van het budgetplafond vormt de juiste maatregel om kleinere teams overeind te houden en meer zekerheid te bieden.

Ook Toro Rosso's teambaas Franz Tost spreekt van 'goed werk door alle partijen', doelend op Liberty Media, de FIA en de teams zelf. Ook hij verwelkomt de nieuwe regels met open armen. Hij prijst ook de simpelere opzet van de stemprocedure. De FIA, Liberty en de teams hebben allen tien stemmen. Daarnaast gaat de bezem door de bureaucratie om snellere beslissingen te kunnen nemen in het vervolg. "Het is een nieuwe start voor de Formule 1 en ik hoop een succesvolle", aldus de Oostenrijker.

Toro Rosso teambaas Franz Tost spreekt ook van een "goede baan" voor alle partijen - Liberty Media, de World Automobile Association (FIA) en de teams. Hij is er ook voorstander van om de kosten in de eerste klas te verlagen en daarom is hij blij met de invoering van de begrotingslimiet. Hij is ook van mening dat een eerlijkere verdeling van het geld een goede manier is om kleinere teams te helpen.

Naast de technische regels prijst Tost ook de geplande stemprocedure, die veel eenvoudiger zal zijn. De FIA, Liberty Media en de teams moeten elk tien stemmen hebben. De bureaucratie moet worden verminderd om sneller beslissingen te kunnen nemen. "Het is een nieuwe start voor de Formule 1 en ik hoop dat het een succesvolle start wordt", zegt Tost.

De gebreken van het financiële model achter de Formule 1