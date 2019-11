McLaren: "Moeten wat van ons kwalificatietempo opofferen"

Met de vierde plek mag McLaren best trots zijn na de sombere jaren die het nu achter zich lijkt te laten. Andreas Seidl ziet desondanks verbeterpunten naar aanleiding van de Grands Prix in Amerika en Mexico. Tweemaal ging het fout tijdens een pitstop en verspilde het team veel punten, maar dat is niet het enige verbeterpunt.

Qua racetempo en strategie valt er ook nog een en ander aan te merken op de vorm van McLaren, meent Seidl. "Ik was onder de indruk van onze kwalificatie en het leek of we veel meer konden groeien dan de andere teams. Ook de start van de races waren sterk. Beide elementen zijn belangrijk op circuits waar inhalen moeilijk is", begon hij tegenover Auto Motor und Sport.

Maar nadat de wagens op zondag waren vertrokken, begon McLaren terug te vallen in de rangorde. Het team reageerde door beide coureurs op andere tactieken te zetten. "Lando [Norris] was wat harder met zijn banden dan Carlos [Sainz] achter Ricciardo. Dat was de reden voor de verschillende strategieën."

In Mexico was het tempo ook niet zo competitief als in eerdere races. Norris viel uit en Sainz had vanwege een gebrek aan downforce zijn banden te veel geforceerd. Seidl heeft een idee waarmee hij wil voorkomen dat het probleem in de toekomst vaker voorkomt: "We moeten denk ik wat meer van onze kwalificatiesnelheid opofferen om beter te zijn in de race, al vraagt dat een grondige analyse. Renault is nu sneller dan ons [op de zondag], dus daar moeten we aan werken."

'Een nieuw hoofdstuk van de McLaren-historie'

Toch is hij terugkijkend op 2019 blij met waar het team nu staat, zo gaf hij bij Gazzetta Dello Sport aan. "De realiteit heeft onze verwachtingen overtroffen. McLaren heeft goede technologie, talent en gemotiveerde mensen in huis. Tegelijkertijd is hier meer mee mogelijk dan eruitkwam en dat aantonen was mijn eerste doel. Ik heb de windtunnel gelijk prioriteit gegeven, we lagen op dat vlak achter. De investering was een signaal aan de rest dat we terug willen keren naar de top. En daarna de deal met Mercedes, dat geeft onze visie ook weer. De boodschap is duidelijk: we willen weer een winnend team worden zoals de gouden periode met [Mika] Hakkinen en [Lewis] Hamilton."

Seidl benadrukte in het interview overigens dat hij liever van 'een nieuw hoofdstuk' spreekt dan een terugkeer. "Tijden veranderen, de situatie, leveranciers en relaties met mensen. Mercedes heeft de lat hoog gelegd in het hybride-tijdperk wat betreft de performance, betrouwbaarheid en kwaliteit van de krachtbron en het team. De sterke motor daarvan onder de motorkap hebben in 2021 moet een teken zijn van onze zekerheid, stabiliteit en gebrek aan afleidingen."

McLaren vertrouwt bovendien volledig op Norris en Sainz als line-up voor de toekomst. "We hebben ze al snel bevestigd en dat zegt hoeveel we in ze geloven. Ze gaan een mooie toekomst tegemoet, vooral wanneer we ze een sterke wagen kunnen bieden. Hun snelheid in de kwalificatie en race is indrukwekkend en ze werken goed samen met de engineers, maar gaan ook goed om met sponsoren en media. Ze begrijpen daarnaast dat het nu niet de tijd is voor persoonlijke gevechten, maar voor teamwork en ze kunnen goed overweg met elkaar."

De Mercedes-terugkeer van McLaren uitgelegd