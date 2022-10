Ferrari niet blij met uitgedeelde straffen aan Red Bull Racing

De FIA heeft vrijdag de straf bekendgemaakt die Red Bull Racing ontvangt naar aanleiding van het overschrijden van het budgetplafond in 2021. De Oostenrijkse formatie krijgt een boete van 7 miljoen dollar en in het Formule 1-seizoen 2023 tien procent minder tijd voor aerodynamisch testwerk. Red Bull-teambaas Christian Horner noemde de boete enorm en draconisch en beweerde dat een aantal verzachtende factoren had geleid tot de overtreding. Ferrari heeft de afgelopen tijd geroepen om een harde sanctie voor elke mogelijke overtreding van het budgetplafond. Volgens de Scuderia was dit cruciaal om de integriteit van het financiële reglement te beschermen.

In gesprek met Sky Italia prijst sportief directeur Laurent Mekies de FIA voor diens transparantie in de beslissing en noemt het een zeer duidelijke conclusie. Mekies wijst wel op de impact die het extra geld waarmee Red Bull de limiet bleek te hebben overschreden - 1,8 miljoen euro - zou kunnen hebben op de ontwikkeling van de auto's. "De afgelopen weken is veel gesproken over wat men kan doen met een aantal miljoen extra", zegt Mekies. "Twee miljoen euro is een aanzienlijk bedrag. Wij hebben hier meerdere keren onze mening over gegeven. Wij denken dat dit bedrag ongeveer een paar tienden seconde per ronde waard is. Het is dus vrij logisch om te bedenken dat deze bedragen grote impact kunnen hebben op de uitkomst van Grands Prix, en misschien zelfs het kampioenschap."

Mekies stelt dat de Italianen denken dat de reductie van aerodynamische testtijd de mogelijke winst van de overbesteding niet compenseert. Hij merkt ook op dat het bedrag dat in 2023 niet kan worden uitgegeven aan aerodynamisch testwerk, Red Bull in staat stelt het op andere vlakken uit te geven. "Wij zijn om twee redenen niet blij met de straf", vervolgt de sportief directeur. "De eerste is dat wij niet begrijpen hoe die tien procent vermindering overeenkomt met dezelfde hoeveelheid rondetijd die we eerder noemden. En er is nog een probleem. Aangezien de straf geen beperking op het budgetplafond kent, is het effect dat zij het geld elders uitgeven. Ze hebben bijvoorbeeld alle vrijheid om het geld, dat door de tien procent reductie niet uitgegeven kan worden aan de windtunnel en CFD, te gebruiken om het gewicht van de auto te verlagen en wie weet wat nog meer. Onze zorg is dat de combinatie van deze twee factoren betekent dat het werkelijke effect van de straf beperkt gaat zijn."

Video: Alle ins en outs over de straf voor Red Bull, Wolff legt zich neer bij titel Verstappen