Horner legt uit: Red Bull zat eigenlijk maar 0,37 procent boven budgetplafond

Vrijdag is er eindelijk duidelijkheid gekomen over een kwestie die al wekenlang speelt: de discussie over het budgetplafond en de uitgaven van Red Bull Racing. De FIA heeft in Mexico bevestigd dat Red Bull 1,8 miljoen dollar over de limiet is gegaan en dat er een tweeledige straf bij hoort. Na een schikking is het team een boete van zeven miljoen dollar opgelegd en wordt de windtunneltijd een jaar met tien procent verlaagd. Red Bull zou als constructeurskampioenschap sowieso maar zeventig procent van de vastgestelde standaard krijgen, maar dat wordt nu gereduceerd tot 63 procent.

Belastingregels en verduidelijkingen van FIA

"We hebben onze cijfers in maart ingediend en zaten toen 3,7 miljoen onder het budgetplafond van de FIA", laat Horner in een speciale persconferentie aan onder meer Motorsport.com weten. "In april en mei heeft de FIA al met ons meegekeken, maar toen hoorden we nog niks. Eind september zijn we pas geïnformeerd over de dertien punten waar de FIA nu over praat. We hebben daar onze toelichtingen op gegeven en waren oprecht geschokt toen we in Singapore aankwamen en alle beschuldigingen van andere teams hoorden. Sommige teams kenden al behoorlijk veel details en dat luidt toch echt op een lek. Negentig minuten nadat Max Verstappen wereldkampioen was geworden in Japan, ben ik geïnformeerd over het feit dat wij daadwerkelijk in overtreding zouden zijn."

Het woord overtreding vindt Horner een zwaar stempel en het bedrag van 1,8 miljoen valt volgens hem veel lager uit in werkelijkheid. "Er bleek later dat we in onze berekeningen te veel belasting hebben opgenomen. Een belastingaftrek van 1,4 miljoen euro hadden we in de cijfers van het budgetplafond mogen verwerken, maar dat hebben we niet gedaan. We kwamen er pas te laat achter en toen kregen we geen kans meer om het nog aan te passen. Als we die belastingaftrek wel meerekenen, dan zijn we net iets meer dan vier ton boven de grens uitgekomen. Dan praat je dus maar over een overtreding van 0,37 procent."

'Rivalen moeten excuses aanbieden aan Red Bull'

Wat betreft die vier ton, gaat het volgens Horner ook nog om verduidelijkingen die de FIA pas na het indienen van de cijfers heeft doorgegeven. "Dan gaat het onder meer over de catering, maar ook over ziektekosten. Die mag je schijnbaar alleen buiten het budgetplafond laten als iemand overlijdt, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Daarnaast gaat het om iemand die een Hollywood-aanbod van een ander team heeft ontvangen en die we naar een andere tak hebben verplaatst", duidt hij op Dan Fallows en Aston Martin. "Zonder die verduidelijkingen waren we ruimschoots onder de grens gebleven. Maar goed, dit is het eerste jaar onder zo'n complex reglement. Dat is ook één van de redenen dat we met de schikking akkoord zijn gegaan. Sowieso is het goed voor de sport om dit achter ons te laten."

Doordat het genuanceerd ligt, heeft Horner zich enorm geërgerd aan de sterke bewoordingen van concurrerende teams. "We hoeven zelf geen excuses te maken, maar sommige andere teams moeten wel excuses aan ons aanbieden", duidt hij onder meer op Mercedes en McLaren. "Zij spraken meteen van vals spel en dat is absoluut niet aan de orde geweest. Er is geen penny naar de ontwikkeling van de auto gegaan, echt niks. Maar onze coureurs zijn bij sommige races wel uitgefloten en de imagoschade is ook enorm. Het is nu echt de hoogste tijd dat al die dingen stoppen", besluit Horner.