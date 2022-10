Szafnauer: Gerechtigheid dat F1-straf Alonso is teruggedraaid

Na afloop van de GP van de Verenigde Staten kreeg Fernando Alonso een tijdstraf van 30 seconden vanwege de loszittende spiegel die enkele ronden voor het einde afbrak. De stewards vonden dat een gevaarlijke situatie en deelden de straf uit, waardoor de Spanjaard terugviel van P7 naar P15. Het protest tegen Alonso - en tegen Sergio Perez - werd ingediend door Haas F1 Team, dat gefrustreerd was dat er tijdens de race geen zwart-oranje vlag werd gezwaaid voor beide coureurs wegens loszittende onderdelen. Eerder dit jaar kreeg Kevin Magnussen die vlag bij drie verschillende races wél te zien, waardoor hij telkens een extra pitstop moest maken om de schade te verhelpen.

Alpine besloot vervolgens te protesteren tegen de straf, omdat het protest door Haas ruimschoots te laat werd ingediend. Dat kwam doordat wedstrijdleider Niels Wittich per ongeluk had verteld dat de Amerikaanse renstal daar niet 30 minuten, maar één uur de tijd voor had. Donderdag beoordeelden de stewards van de race in Austin dat het tegenprotest van Alpine niet ontvankelijk was, maar daarop antwoordde het Franse fabrieksteam door een right of review aan te vragen. Dat werd wel geaccepteerd en toen de situatie opnieuw werd bekeken, werd Alpine in het gelijk gesteld en kreeg Alonso zijn knappe zevende plek uit de GP van de Verenigde Staten terug.

Dat besluit is niet alleen het besluit waar Alpine op hoopte, zei teambaas Otmar Szafnauer. "Ik denk dat we het resultaat hebben gekregen dat F1 verdiende", vertelde hij aan Motorsport.com. "Dit is gerechtigheid, al ben ik natuurlijk ietwat bevooroordeeld omdat ik voor dit team ben en hem graag op P7 wilde zien. Maar het protest werd te laat ingediend en had daarom nooit behandeld mogen worden. Dat was ons argument. Ik denk dat de FIA dat erkent en uiteindelijk het juiste besluit heeft genomen." Wel erkent Szafnauer dat er in het hele proces enkele grijze gebieden zitten. "Er zijn wat afwijkingen. Toen we de tijd namen om naar alle regels te kijken en hoe ze worden toegepast, werd uiteindelijk denk ik het juiste besluit genomen."

Szafnauer pleit voor meer duidelijkheid en consistentie

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft intussen aangekondigd dat er een onderzoek komt naar het gebruik van de zwart-oranje vlag, die coureurs verplicht om de pits te bezoeken als zij schade hebben. "Ik denk dat het beter omschreven moet worden, zodat de besluiten van de FIA consistenter worden", zegt Szafnauer daarover, al vindt hij dat de situatie van Alonso niet echt te vergelijken valt met die van Magnussen eerder dit jaar. "De vergelijking is eerder endplate van de voorvleugel tegenover endplate van de voorvleugel. Sergio's endplate liet los, maar hij kreeg geen zwart-oranje vlag. Dat is bij Haas eerder wel gebeurd, dus er is sprake van inconsistentie. Daar moeten we van leren, zodat we in de toekomst consistenter worden en iedereen weet wat ze kunnen verwachten."

Toch vindt Szafnauer niet dat coureurs met schade aan hun spiegel of een ontbrekende spiegel in de toekomst ook een zwart-oranje vlag moeten krijgen. "We moeten dat allemaal definiëren. Ikzelf heb in 55 races met single-seaters gereden, soms met en soms zonder spiegels", aldus de Roemeense Amerikaan. "Ik denk niet dat het veel gevaarlijker is. Vaak gebruik je je spiegels om je auto zo te positioneren dat de coureur achter je jou niet kan inhalen. Als je maar één spiegel hebt om dat te doen, ben je wat voorzichtiger. Het is dus niet noodzakelijkerwijs gevaarlijker. Mijn punt is echter dat we moeten definiëren wat het gevaar is."