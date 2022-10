F1 wil inzet zwart-oranje vlag verminderen na controverse in 2022

De zwarte vlag met oranje bal in het midden wordt door de FIA gebruikt om deelnemers verplicht naar de pits te halen voor reparaties, omdat zij hun deelname anders als onveilig beschouwen. De coureur is verplicht om de pits te bezoeken aan het einde van de ronde dat hij of zij deze vlag te zien krijgt. De inzet van deze zwart-oranje vlag heeft dit jaar het nodige stof doen opwaaien. Zo kreeg Kevin Magnussen de vlag te zien tijdens de GP's van Canada, Hongarije en Singapore wegens een loshangende endplate van zijn voorvleugel. De FIA vond dit - na klachten van concurrenten - onveilig en oordeelde dat de Haas-coureur de schade moest laten repareren.

In de Verenigde Staten reed Sergio Perez aanvankelijk met vergelijkbare schade aan zijn voorvleugel rond, terwijl Fernando Alonso met een loszittende spiegel reed. Ditmaal greep de wedstrijdleiding niet in met een zwart-oranje vlag, tot ongenoegen van Haas F1 Team. De Amerikaanse renstal diende na de race een protest in tegen de uitslagen van beide coureurs. Het protest tegen Perez werd verworpen nadat Red Bull foto's aanleverde aan de FIA om te bewijzen dat het onderdeel niet op onveilige wijze wapperde. Tegelijkertijd werd het protest tegen Alonso wel ontvankelijk verklaard, waarna de Alpine-coureur aanvankelijk een tijdstraf van 30 seconden kreeg toebedeeld. Na een verzoek tot right of review werd de straf uiteindelijk echter teruggedraaid, omdat het protest van Haas te laat was ingediend en zo nooit behandeld had mogen worden.

In de aankondiging van het terugdraaien van Alonso's straf werd ook gemeld dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem een onderzoek naar het toekomstig gebruik van de zwart-oranje vlag heeft ingesteld. Motorsport.com heeft vernomen dat dit in unanieme overeenstemming met de F1-teams is besloten en volgt op de verklaring van de stewards in Austin, die 'bezorgd' waren over het feit dat Alonso mocht blijven rondrijden met een loszittende spiegel. Dit staat ook centraal in de controverse over het gebruik van de zwart-oranje vlag in 2022. Bij de incidenten van Magnussen werd de formulering van de regels in de Internationale Sportieve Code van de FIA gevolgd, maar er ontstond verwarring en woede toen dit in Austin niet gebeurde bij Alonso. De regel over de vlag in de ISC luidt als volgt: "Deze vlag wordt gebruikt om een coureur te informeren dat zijn auto mechanische problemen heeft die hemzelf en anderen waarschijnlijk in gevaar brengen. Het betekent dat hij in de volgende ronde een pitstop moet maken. Als de mechanische problemen naar tevredenheid zijn opgelost, mag de auto terugkeren in de race."

Teams verantwoordelijk dat auto in veilige staat rondrijdt

Voorafgaand aan de eerste training in Mexico werd de inzet van de zwart-oranje vlag besproken tijdens een bijeenkomst van F1-teammanagers, waarbij het met name gaat om hoe de vlag gebruikt wordt bij de komende evenementen. Naar verluidt zullen officials minder geneigd zijn om automatisch te waarschuwen, omdat F1-teams veel data hebben om te bewijzen dat een beschadigd onderdeel niet plotseling een veiligheidsprobleem gaat opleveren. Na het onderzoek van de FIA volgt naar verluidt geen officiële regelverandering voor F1. In plaats daarvan wil de autosportbond de verantwoordelijkheid bij de teams leggen om ervoor te zorgen dat hun auto's op een veilige manier rondrijden - hoewel er wel wordt ingegrepen als de schade bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar is. Een mogelijk probleem van deze aanpak is dat er onenigheid kan ontstaan over hoe veilig beschadigde auto's door kunnen rijden na incidenten zoals die van Alonso met Lance Stroll in Austin. Deelnemers zijn van nature geneigd om de grens van de regels op te zoeken, terwijl andere teams waarschijnlijk tegen zijn om zo een competitief voordeel te verkrijgen.

Het incident waarbij de spiegel van Alonso losraakte in Austin