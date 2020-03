Ferrari geeft toe: "Motor 2020 niet zo sterk als vorig jaar"

Ferrari heeft de voorbije winter hard gewerkt om een wagen te bouwen die meer downforce oplevert, zodat het in de bochten de strijd aan kan gaan met de wagens van Mercedes en Red Bull. Het lijkt echter het snelheidsvoordeel van vorig jaar op de rechte stukken te hebben ingeleverd. Volgens teambaas Mattia Binotto is dat een combinatie van verschillende factoren. Een minder sterke motor en het feit dat de wagen te veel luchtweerstand opwekt. "Het is een combinatie van de twee", vertelde Binotto in Barcelona aan onder meer Motorsport.com. " Wat de algemene prestaties en het vermogen betreft zijn we niet zo sterk als vorig jaar. We hebben ons meer geconcentreerd op de betrouwbaarheid en dat heeft ons op een of andere manier wat gekost aan prestaties. Maar het is vooral de luchtweerstand die een groot effect heeft op onze topsnelheid. We zullen aan beide items blijven werken. De luchtweerstand kunnen we alvast iets eerder aanpakken. Wat de motor betreft moeten we wachten tot de tweede specificatie."

Ferrari werd vorig jaar ervan verdacht dat het de regels omtrent de motor probeerde te omzeilen. Uiteindelijk werd er een schikking getroffen met de FIA, wat de geruchten over vals spel alleen maar heeft aangewakkerd. Speelde Ferrari tijdens de wintertest verstoppertje? "We verbergen niets", aldus Binotto, nog voor de aankondiging van de FIA werd gemaakt. "Dit is ons echte prestatieniveau. Het is moeilijk om zomaar op straat te gooien wat het aandeel van luchtweerstand is en wat aan de motor ligt, maar het is zeker zo dat we tegenover de tegenstanders snelheid tekort komen. Dat komt enerzijds van luchtweerstand en anderzijds van het betrouwbaarheidsprogramma dat we afwerken."