Russell: “Williams nog steeds het langzaamste team”

“Ik twijfel er niet aan dat onze positie beter is”, zei Russell na afloop van de laatste testdag. “Ik denk dat we realistisch gezien nog steeds de langzaamste auto hebben. Ik raak daarom zeker niet van streek, we hebben het gat zeker weten te verkleinen. Dat is alles waar we op gehoopt hadden deze winter. We gaan naar Melbourne en daar zullen we zien hoe het gaat. Ik verwacht niet dat we daar ineens in Q2 of Q3 zullen staan. We zijn zeker beter, maar we blijven de verwachtingen temperen.”

Een jaar geleden ontbrak Williams tijdens de eerste testdagen voor het nieuwe seizoen. Nu heeft het team de volledige voorbereiding af kunnen werken, hoewel debutant Nicholas Latifi tweemaal geplaagd werd door motorisch falen. Russell hoopt dat Williams van die voorbereiding kan profiteren en zodoende op regelmatige basis kan vechten met andere teams uit de middenmoot.

“Vorig jaar presteerden we soms beter dan mogelijk was met de auto en dan eindigden we in de kwalificatie alsnog als negentiende”, aldus Russell. “Ik hoop dat we dit jaar, wanneer mensen fouten gaan maken en wij goed presteren, iets meer kansen kunnen grijpen en beter kunnen racen. Maar zoals ik zei, we hebben de verwachtingen onder controle. Dat we het in Barcelona kunnen is een ding, maar we weten ook dat het in Melbourne heel anders kan zijn.”

Het staat – ook voor Russell – buiten kijf dat Williams de afgelopen winter goed werk verzet heeft om weer competitief te worden. Ondanks dat moeten hij en zijn team afwachten tot Melbourne om het daadwerkelijk in cijfers uit te kunnen drukken. “Ik weet hoeveel wij beter zijn geworden, maar om dat in cijfers af te zetten tegen de andere teams is heel moeilijk. Ik denk dat wij wat betreft de tijden sneller waren dan de Alfa, maar dat zegt niets. Ik heb ook voor Red Bull en Mercedes gestaan, wat zegt dat? Alles wordt in Melbourne duidelijk, maar zoals ik zei, we kunnen in ieder geval optimistisch zijn wanneer we daarheen gaan. Tot we daar zijn hebben we geen idee hoe we er echt voor staan.”

Met medewerking van Oleg Karpov