Ferrari: "Dachten in winter halve seconde voorsprong te hebben"

Het debuut van de SF90 tijdens de wintertests in Barcelona gaf Ferrari en haar coureurs veel vertrouwen in een mooi seizoen. De eerste testweek in Spanje had het Italiaanse merk een halve seconde voorsprong op rivaal Mercedes en hoewel de zilverpijlen in de tweede week al een stuk sterker waren, had Ferrari nog altijd een marge in handen. Maar zoals bekend domineerde Mercedes vanaf de start van het seizoen en won het de eerste acht races, waarvan vijf opeenvolgende dubbelzeges.

Terugkijkend op de gefaalde missie in 2019, zei teambaas Mattia Binotto tegen onder andere Motorsport.com dat het aanvankelijke optimisme en de verwachtingen na de tests drastisch veranderden. "We waren absoluut de snelste in de eerste week, we waren toen erg sterk", zei Binotto. "We hadden om eerlijk te zijn het idee dat we een duidelijk voordeel hadden ten opzichte van de rest. We dachten dat we in die eerste week min of meer een halve seconde sneller waren dan de andere teams. In de tweede week kwam Mercedes met upgrades. Kijkend naar de beste rondetijden vanaf dat moment, toen iedereen met lagere brandstofconfiguraties reed en de motormodus begon te pushen, reden wij exact dezelfde rondetijd als [Lewis] Hamilton."

Binotto zei dat Sebastian Vettel en Charles Leclerc lieten weten dat ze veel grip hadden aan de achterkant en veel stabiliteit tijdens het remmen op het nieuw geäsfalteerde circuit in Barcelona. Toch zijn juist die gebieden de achilleshiel van de Scuderia gebleken, met hogere bandenslijtage en het gebrek aan vertrouwen bij voornamelijk Vettel tot gevolg. "We hadden nog steeds veel vertrouwen in hoe we zouden presteren toen we naar Australië afreisden, waar we dachten mee te kunnen doen om de zege. Dat was voor ons een koude douche, voor het hele team. We realiseerden ons dat we niet goed genoeg waren."

Door de pole-position van Leclerc in het daaropvolgende weekend in Bahrein en zijn kansen in de race, hoopte Ferrari dat Australië een eenmalige nachtmerrie zou blijken. Maar het drama hield aan toen het team vanaf China opnieuw in de problemen kwam. "Er waren meerdere redenen waarom we het niet goed deden. We maakten bijvoorbeeld de verkeerde keuze wat betreft de koeling en het motormanagement, maar we waren in het geheel genomen te langzaam ten opzichte van onze verwachtingen. En omdat het ons zoveel tijd kostte, was dat het eerste teken van zwakte", meent Binotto, die wel lof heeft voor hoe Ferrari de problemen heeft aangepakt. "Het team had de juiste spirit. Zelfs als we het gat niet helemaal hebben gedicht in met name de bochtensnelheid, dan geloof ik nog dat we in de tweede seizoenshelft alles positief hebben aangepakt. Het laat zien waartoe het team in staat is, dat we in de juiste richting kunnen kijken."

Met medewerking van Scott Mitchell