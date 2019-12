Honda en Red Bull in gesprek over F1-rol Yamamoto

Tijdens die training werd Yamamoto beoordeeld op zijn prestaties in een F1-wagen. De coureur werkte een indrukwekkende sessie af en wordt nu overwogen voor een rol bij de Oostenrijks-Japanse alliantie. De Japanner zit onder meer in die positie omdat hij voldoende punten voor zijn superlicentie heeft verzameld. Het is echter nog niet duidelijk in welke hoedanigheid Yamamoto actief gaat zijn in de Formule 1. Ook is niet duidelijk of zijn rol specifiek voor de beide Red Bull-teams is of enkel voor Toro Rosso.

Honda’s F1-baas Masashi Yamamoto zei in gesprek met Motorsport.com: “Ik kan bevestigen dat we met Red Bull en Helmut Marko over hem praten. We hebben best een aardig voorstel, maar dit is niet alleen een beslissing voor Honda of het team. We moeten Naoki er zelf natuurlijk ook bij betrekken. Hij neemt deel aan een ander kampioenschap en de gesprekken daarover lopen nog.”

Honda heeft meer dan tien jaar moeten wachten tot een van de eigen coureurs weer in de Formule 1 actief was. Takuma Sato was in 2008 de laatste. Honda heeft in de Formule 2 redelijk wat talent rondrijden, maar die hebben nog niet goed genoeg gepresteerd om de stap naar F1 te maken. De motorfabrikant ziet het nog altijd zitten de samenwerking met Red Bull ook op het gebied van rijders door te zetten. “Het is voor Honda natuurlijk een goed vertrekpunt om te werken aan de toekomst van jonge Japanse rijders”, vervolgde de voorman van Honda. “Het is goed om de invloed van de jonge rijders te zien, ook andere Japanse coureurs.”

F3-racewinnaar Yuki Tsunoda, die naar verwachting in 2020 overstapt naar de Formule 2, is het grootste talent uit de opleiding van Honda. Hij scoorde een overwinning en een top-tien in het eindklassement van het vernieuwde F3-kampioenschap in zijn eerste raceseizoen in Europa.

Bouwen aan persoonlijkheid

Tsunoda is met zijn negentien jaar een stuk jonger dan andere Honda-junioren zoals F2-racewinnaar Nobuharu Matsushita, die na vier jaar in F2, GP2 en Super Formula nog altijd niet genoeg punten verzameld heeft voor zijn superlicentie. Volgens Masashi Yamamoto is het voor de Honda-junioren erg moeilijk zich te bewijzen omdat rijders over verschillende vaardigheden moeten beschikken. Super Formula-kampioen Yamamoto, Matsushita en Tsunoda zijn volgens de Honda-baas op dit moment de meest logische namen voor een F1-zitje, voormalig F2-coureurs Tadasuke Makino en Nirei Fukuzumi zullen naar verwachting niet snel terugkeren in de Formule 1-paddock.

“Je moet snelheid hebben en goed kunnen rijden, maar dat is niet het enige”, vervolgde Yamamoto. “Als je kijkt naar Jenson Button zie je dat hij snel is, maar hij is ook een persoonlijkheid. Dat zie je aan zijn interactie met de fans en de media. Ook binnen het team zie je hoe hij aan een relatie bouwt en met mensen omgaat. Dat zijn hele belangrijke aspecten.”

Foto's: Het Formule 1-debuut van Naoki Yamamoto

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell