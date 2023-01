Bij de start van het afgelopen Formule 1-seizoen bevroor de FIA het motorreglement, wat voor een aantal F1-teams een reden was om de betrouwbaarheid op het spel te zetten door juist voor snelheid te gaan. Ferrari en Renault, dat de aandrijving verzorgt bij Alpine, lieten al vroeg weten tot het uiterste te gaan met de performance zodat het daar op de langere termijn van kan gaan profiteren. De regels stonden en staan toe dat er gesleuteld mag worden aan de betrouwbaarheid, maar niet aan de performance.

Ferrari kende veel technisch malheur in de eerste seizoenshelft van 2022, waardoor het uiteindelijk besloot de power unit een tandje terug te schroeven om het een en ander te verbeteren. De verbeteringen zorgden ervoor dat de Scuderia in Abu Dhabi het vermogen weer kon opschroeven, wat naar verluidt met 15 pk was. In de winter werd gespeculeerd dat Ferrari nog eens 15 pk had gevonden die kon worden vrijgegeven zodra de krachtbron betrouwbaarder zou zijn. Dit leidde tot verhalen dat Ferrari in 2023 een sprong van 30 pk gaat maken.

Nieuwbakken Ferrari-teambaas Frederic Vasseur wuift de beweringen weg en bagatelliseert dat de aanpassingen in de winterstop voor meer vermogen hebben gezorgd. "Ik weet niet waar die cijfers vandaan komen, maar het is een grap", zegt de Fransman. "We hebben zeker stappen gemaakt, maar die zijn puur gericht op betrouwbaarheid. De performance was vorig jaar niet het probleem. Het probleem lag bij de betrouwbaarheid en die verbeteren was prioriteit nummer een. Tot nu toe ziet het er allemaal goed uit, maar op het circuit kan het weer een ander verhaal zijn. Volgens mij waren er wel meer teams met problemen, dat gold niet alleen voor Ferrari. Het kwam onder meer door bouncing en alle trillingen. Iedereen zal over twee weken in Bahrein een beter beeld hebben."

Bruno Famin, die de scepter op de motorenafdeling van Renault zwaait, zei onlangs te verwachten dat de FIA komend seizoen strenger controleert of verbeteringen worden doorgevoerd puur en alleen voor betrouwbaarheid of dat er uiteindelijk ook meer vermogen wordt vrijgespeeld.