Samenwerking Red Bull en Ford in F1 aanstaande, wat is de meerwaarde?

Na het stuklopen van de onderhandelingen met Porsche had Red Bull Racing verschillende opties richting het nieuwe motorreglement in de Formule 1, dat vanaf 2026 van kracht zal zijn. Toen Honda zich eveneens inschreef bij de FIA voor het nieuwe motorreglement, gingen de gedachten al snel richting een verlengde samenwerking tussen beide partijen. Honda staat er echter om bekend dat het de volledige motoren graag in eigen beheer en dus ook graag in Japan maakt. Voor Red Bull zou dat een buitengewoon lastige constructie zijn, omdat het al miljoenen heeft geïnvesteerd in de eigen motorfaciliteit in Milton Keynes. Net na de GP van Hongarije draaide zelfs de eerste Red Bull-motor op de testbank, al moet gezegd dat het puur om een interne verbrandingsmotor ging.

De luxepositie van Red Bull

Zelf de interne verbrandingsmotor maken en de elektrische componenten uitbesteden aan Honda, leek in theorie nog wel een optie te vormen voor Red Bull, al moet het Japanse merk eerst beslissen óf het daadwerkelijk door wil in de Formule 1 vanaf 2026. Pas als die vraag is beantwoord, kan de vervolgvraag 'in welke vorm' aan bod komen. Red Bull zit intussen in de luxepositie dat het niet per definitie meer van een externe motorfabrikant afhankelijk is. Zo heeft Christian Horner na het draaien van de eerste Red Bull-motor laten weten dat de expertise voor de elektrische componenten in principe ook in huis is gehaald met de verschillende aanwinsten.

Red Bull kan met andere woorden op eigen benen staan, al biedt die vaststelling nog steeds twee uiteenlopende opties. Alles op eigen kracht doen kan in theorie, maar geniet ogenschijnlijk niet de voorkeur van de Red Bull-kopstukken. De eigen motor verbinden aan een andere partner wel, hetgeen om twee redenen interessant is. Ten eerste is het laten badgen van de motor door een anderen partij financieel aantrekkelijk, zeker met de enorme investeringen in het Powertrains-project in het achterhoofd. Ten tweede heeft Helmut Marko laten doorschemeren dat het qua rugdekking wel fijn zou zijn om een groot merk met kennis van hybride motoren achter zich te hebben. De verbrandingsmotor vormt geen probleem, maar voor de elektrische componenten is alle extra kennis welkom.

In welke vorm kan Ford iets bijdragen?

Voor een samenwerking met Red Bull werden aanvankelijk nog twee merken genoemd in de paddock: Hyundai en Ford. Naarmate de gesprekken concreter werden, is Ford dus als voornaamste optie uit de bus gekomen. Uit informatie van Motorsport.com blijkt dat de gesprekken vergevorderd zouden zijn. Een aankondiging op vrijdag - tijdens de presentatie van Red Bull in New York - zou een logisch moment kunnen vormen. Zo is de presentatie van de RB19 - die naar verwachting helemaal nog niet te zien is - in Amerika gepland. Tel daar signalen bij op dat Ford enkele mensen van de sociale media-tak naar New York stuurt en de geruchten zijn geboren. Officieel laten beide partijen (Red Bull en Ford) echter niets los, waardoor het moment van de aankondiging nog niet vaststaat.

Dat laatste geldt ook voor de exacte invulling van de samenwerking. Gezien de stappen die Red Bull Powertrains heeft gezet, is het een gegeven dat die afdeling de interne verbrandingsmotor zelf kan maken. Voor het vervolg kan Red Bull met Ford nog twee kanten op. Zo klonk in eerste instantie dat het vooral om een commerciële samenwerking zou gaan, waarbij Ford de motoren puur zou mogen badgen in ruil voor geld. Dit is voor Red Bull financieel interessant en geeft Ford de gewenste publiciteit, aangezien de Amerikaanse autogigant graag wil profiteren van de huidige populariteit van de Formule 1. Recent klinken er echter meer stemmen over een iets nauwere samenwerking, waarbij zoals hierboven gememoreerd kennis van hybride motoren welkom zou zijn voor Powertrains. Daarbij moet opgemerkt dat het motorproject van Red Bull met mensen van Red Bull zelf, Mercedes en Honda al een gemêleerd gezelschap is met kennis van verschillende krachtbronnen. De rugdekking van een groot merk zou dit plaatje compleet kunnen maken.