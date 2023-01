Het nieuws dat Fernando Alonso in 2023 zijn Formule 1-loopbaan bij Aston Martin zou vervolgen, sloeg in de zomer van 2022 in als een bom. Normaal gesproken wordt over een dergelijke overstap wekenlang geschreven en gespeculeerd, maar deze zag niemand aankomen. Pedro de la Rosa vertelde zelfs dat de deal binnen een paar uur tot stand kwam. Teambaas Mike Krack stelt dat Alonso niet veel nodig had om mee overtuigd te worden. De renstal uit Silverstone is momenteel druk bezig met onder meer de bouw van een nieuw hoofdkwartier. De Luxemburger zegt dat de investeringen laten zien dat Aston Martin serieuzer is dan andere Formule 1-teams die kampioen willen worden en dat dit Alonso over de streep trok om de overstap van Alpine naar Aston Martin te maken. Tevens zegt de 50-jarige chef dat de Britse renstal meer doet in een poging de titel te winnen dan andere teams.

"Onze ambities zijn geloofwaardig", zegt Krack tegen AS. "Niemand op de grid heeft die investeringen gedaan om dat te bereiken. Er zijn teams die zeggen: over drie jaar winnen we, over honderd races winnen we (een uitspraak van Alpine, red.). Maar wat doen ze om te winnen? Wij krijgen een nieuwe fabriek, nieuwe windtunnel en een nieuwe simulator. Er zit een enorme investering achter. Daarom was het voor Fernando zo snel al duidelijk. In feite hoefden we hem niet eens te overtuigen, hij wist het allang. Hij heeft overal contacten. Wij zijn geloofwaardig. We praten niet alleen, we handelen ook!"

Het Spaanse medium legt Krack ook de vraag voor of met het aantrekken van Alonso niet een risico is om als team groter te worden in media dan op de baan. "Dat is iets wat we moeten vermijden", zegt hij eerlijk. "Maar toen we Fernando tekenden, hebben we geen grote uitspraken gedaan. We hebben toen nooit gezegd dat we [met hem] gaan winnen of kampioen worden. We proberen vooruit te gaan en er over een paar jaar te staan, maar we hebben nooit gezegd dat we gaan winnen met Fernando. We moeten hem de juiste middelen geven om dat te kunnen doen. Het zou ons verbazen als mensen zeggen dat we als team alleen maar over winnen praten, want dat doen we niet."