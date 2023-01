De Formule 1 gaat in 2023 het tweede seizoen in met de bevroren power unit-reglementen. Deze blijven tot eind 2025 staan en zorgen ervoor dat er strikte beperkingen zitten aan welke elementen op de krachtbron gewerkt mag worden. Aanpassingen doorvoeren om het vermogen te verhogen zijn niet toegestaan, maar de FIA kan wel wijzigingen goedkeuren die de betrouwbaarheid verbeteren. Dit kan tot controverse leiden zodra de opgeloste problemen ook voor meer performance zorgen. De kwestie is de afgelopen tijd onderwerp van gesprek geweest nadat suggesties werden gewekt dat Ferrari een behoorlijke stap maakte met de power unit door aan de betrouwbaarheid te sleutelen, zodat het de problemen in 2022 kon oplossen.

Bruno Famin, F1-chef op de Renault-power unit-afdeling, vindt dat de internationale autosportbond het proces met de betrouwbaarheidsproblemen tot op heden goed heeft aangepakt. Hij denkt wel dat het nu zaak is om de boel aan te scherpen: F1-teams hebben een jaar de tijd gehad om meer over de power units te leren. "Het proces is in ieder geval transparant geweest. Iedereen was op de hoogte van het verzoek van de anderen. Het is door de FIA goed geregeld", aldus de Fransman. "Ze zijn vrij tolerant geweest in 2022. Wat dat betreft was dat ook wel normaal omdat iedereen last had van betrouwbaarheidsproblemen. Niet alleen wij. Er kwamen tussen de 30 en 70 verzoeken van de fabrikanten. Iedereen had er last van. Ik verwacht dat de FIA hier in de toekomst strenger in gaat worden, maar ik heb daar verder geen berichten over gehoord."

Wel weet de leidinggevende in Viry-Chatillon dat het een ingewikkelde kwestie is om aan te pakken. Bij sommige componenten is het scheiden van performance en betrouwbaarheid lastig. "Wat is een betrouwbaarheidsvraagstuk?", vraagt Femin zich hardop af. "Dat kunnen we niet beantwoorden, want achter een betrouwbaarheidsprobleem zit natuurlijk vaak potentiële winst qua performance. De grens is niet altijd even helder. Ons waterpompprobleem in 2022 was vrij duidelijk: je wint niets met een andere waterpomp. Maar stel dat je het materiaal van de zuigerveren moet veranderen, dan kun je iets verbeteren en meer performance krijgen. Waar ligt de grens? Het is niet duidelijk."

Renault verwacht dat de krachtbron achterin de Alpine komend jaar een stuk betrouwbaarder gaat zijn. De formatie incasseerde in 2022 behoorlijk wat uitvalbeurten, met name Fernando Alonso was de pineut. Het Franse merk werkt daarom nu keihard om de power unit voor 2023 stabieler te maken.