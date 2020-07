Correlatieproblemen maakten Ferrari SF1000 ‘fragiel’

Momenteel werkt Ferrari aan een grote upgrade voor de SF1000 die in Hongarije geïntroduceerd moet worden. Teambaas Mattia Binotto sprak vrijdag op de Red Bull Ring over wat er verkeerd is gegaan bij het werk dat afgelopen winter is gedaan. De Scuderia nam het besluit om vol in te zetten op het vergroten van de downforce ten opzichte van vorig jaar, maar volgens Binotto hield die focus in dat de auto qua aerodynamische prestaties niet robuust genoeg is geworden om de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes en Red Bull Racing.

“Tijdens de wintertests presteerde de auto niet zoals verwacht”, vertelde de Italiaan, toen Motorsport.com hem vroeg naar de conclusies die getrokken werden uit de eerste keren dat de auto op de baan was verschenen. “De auto presteerde op de baan niet zoals we zagen tijdens het ontwerpen, dus er zat een fout in de correlatie van ontwerp naar circuit. Dat moesten wij natuurlijk eerst begrijpen. We zijn hiermee aan de slag gegaan zodra we terug waren in de fabriek, maar tijdens de periode van de shutdown was er niets mogelijk. We zijn er echter achtergekomen dat er wat correlatieproblemen waren, vooral vanuit aerodynamisch perspectief gezien. Uiteindelijk beseften we dat we veel gepusht hebben met ons project om te proberen veel downforce te vinden. Daarmee wilden we onze zwakke plekken van vorig jaar verbeteren. Ik denk dat hetgeen wij ontwikkeld hebben uiteindelijk te fragiel is qua aerodynamische robuustheid op de baan.”

Binotto verklaarde ook dat Ferrari een programma met updates heeft in de hoop de prestaties van de auto te verbeteren. In Hongarije mag de eerste stap in dat proces verwacht worden. “Wat we nu proberen te doen is een stapje terugzetten: het proberen te begrijpen, het probleem opnieuw te bekijken en daarna vooruitgang te boeken. Onze hoop is om al in Hongarije wat ontwikkelingen mee te nemen, maar niet eerder. En hopelijk hebben we tegen Hongarije niet alleen onze problemen aangepakt, maar zetten we ook een duidelijke stap voorwaarts qua prestaties. Ik denk dat we tegen die tijd weten waar we staan ten opzichte van onze belangrijkste tegenstanders.”

Met medewerking van Jonathan Noble