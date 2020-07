Hamilton voor derde training op rij snelste, Verstappen op P3

Het belangrijkste nieuws in de aanloop naar de derde vrije training was het protest dat Red Bull na afloop van de eerste actie op vrijdag indiende tegen het innovatieve Dual Axis Steering-systeem van Mercedes. Kort na middernacht werd bekend dat de stewards het protest van Red Bull hadden verworpen, wat betekent dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tijdens de rest van het Formule 1-seizoen 2020 met DAS mogen blijven rijden en de concurrentie moet gaan bekijken of zij dit jaar nog met een eigen versie van het systeem kan komen.

Hamilton en Bottas konden dus ook tijdens de derde training in Oostenrijk spelen met de stand van de voorwielen, waarmee zij de levensduur van de banden iets zouden kunnen verlengen en over een licht hogere topsnelheid zouden kunnen beschikken, terwijl ze er mogelijk ook hun banden beter mee op temperatuur kunnen brengen. Hamilton had de Mercedes W11 net bovenaan de tijdenlijst gezet met een 1.05.140, op de medium band, toen de training moest worden stilgelegd vanwege een crash van Formule 1-debutant Nicholas Latifi. De Canadees verloor de controle over zijn Williams bij het uitkomen van de eerste bocht, waarna hij tegen de bandenstapels aan de linkerkant van de baan klapte. Voor Latifi valt te hopen dat zijn auto op tijd weer is opgelapt voor de kwalificatie, al leek de schade aan de FW43 op het eerste oog mee te vallen.

Met nog iets minder dan een half uur op de klok werd de training hervat. Verstappen klom op van de zesde naar de vierde positie door op de medium band een 1.05.339 neer te zetten. De Ferrari-coureurs waren op dat moment echter al bezig aan een run op de zachte compound. Sebastian Vettel reed een nieuwe snelste tijd met een 1.04.851, waar Charles Leclerc een paar tellen later onderging met een 1.04.703. Maar met nog een kwartier te gaan was het tijd voor de Mercedes-rijders om de benen te strekken op de rode compound. Bottas ging een halve seconde sneller dan Leclerc met een 1.04.277, waarna Hamilton er nog een schepje bovenop deed met een 1.04.130.

Verstappen verscheen hierna op het circuit met softs onder de RB16. De Nederlander kwam over de streep in een 1.04.413, waarmee hij de derde plek in de tijdenlijst claimde en iets minder dan drie tienden langzamer was dan Hamilton. Sergio Perez kwam met de ‘roze Mercedes’ van Racing Point tot een uitstekende 1.04.605, die hem P4 opleverde. Alexander Albon noteerde met de tweede Red Bull een 1.04.725 en plaatste zichzelf daarmee tussen de Ferrari’s op P6. Lance Stroll bevestigde de prima vorm van Racing Point door Alpha-Tauri-rijder Pierre Gasly en McLaren-coureur Lando Norris nipt voor te blijven voor de achtste tijd. Of Racing Point inderdaad een serieuze stap heeft gemaakt door de Mercedes van vorig jaar te kopiëren, zal duidelijk worden in de kwalificatie.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk begint om 15.00 uur.

Uitslag F1 Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 3