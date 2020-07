Renault over opvolging van Ricciardo: “We praten met grote namen”

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wordt al weken gelinkt aan een terugkeer bij Renault. De Spanjaard werd in 2005 en 2006 wereldkampioen in een wagen van het Franse merk, maar verliet de Formule 1 eind 2018 na vele problemen bij McLaren. Hij wist met Toyota de titel in het WEC te pakken en twee keer de 24 uur van Le Mans te winnen, maar inmiddels lonkt een F1-rentree weer. En niet alleen bij hem, ook Esteban Ocon gaf donderdag aan Alonso zeer graag als teammaat te hebben in 2021: "Hij is samen met Michael Schumacher de coureur waardoor ik van deze sport ben gaan houden. Ik weet niet of ze hem naar ons team gaan halen, maar als hij terugkeert zou ik daar heel blij mee zijn."

Met zijn antwoord prefereert Ocon de Spanjaard ook boven Sebastian Vettel, die moet vertrekken bij Ferrari en zodoende eveneens op de markt is. Toch wordt de man uit Heppenheim, die met een Renault-motor in zijn Red Bull vier wereldtitels veroverde, ook her en der genoemd als (een iets onwaarschijnlijkere) optie. Gevraagd of Abiteboul dergelijke gevestigde namen overweegt voor 2021, reageert de Fransman: "Nou ja, we zoeken een allereerst een goede coureur voor onze tweede auto. Daarvoor hebben we een snelle rijder nodig en vooral iemand die het project van Renault snapt en zich daarvoor wil inzetten. We weten wat voor team we zijn. We zijn een redelijk uniek, maar ook jong team dat met nog met enkele problemen kampt."

"We willen dus iemand die dit begrijpt en die de waarde inziet van al het harde werken. Ik zeg niet dat Ricciardo dit niet begreep, absoluut niet zelfs. Ik praat nu puur over te toekomst," wil Abiteboul dus geen nieuwe sneer uitdelen aan Ricciardo, iets wat hij wel deed toen de man uit Perth zijn afscheid bij het team aankondigde. "Voor de opvolging praten we nu met meerdere mensen. Grote namen, maar ook iets minder bekende namen. We nemen alle tijd om goed uit te zoeken wat voor iemand we willen hebben en wat iedere coureur kan toevoegen aan het team," besluit Abiteboul zijn verhaal. De Franse teambaas wil dan ook nog geen deadline geven voor een uiteindelijke beslissing.