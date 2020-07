Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk – Hoe laat begint het, op welke zender en meer

Het Formule 1-seizoen 2020 zou momenteel in volle gang moeten zijn. De Grand Prix van Oostenrijk die dit weekend verreden wordt zou volgens de oorspronkelijke kalender alweer de elfde race van het seizoen zijn geweest. Het coronavirus bepaalde echter anders. Na maandenlange onduidelijkheid en wachten gaat het seizoen dit weekend eindelijk van start. De heren coureurs staan te popelen om hun machines de sporen te geven en de eerste punten van 2020 te verdelen.

De afgelopen twee edities van de race op de Red Bull Ring werden een prooi voor Max Verstappen. Dit jaar moet hij het helaas zonder de enthousiaste steun van tienduizenden in oranje gehulde Nederlandse fans doen. Thuis zullen honderdduizenden Nederlanders aan de buis gekluisterd zitten om de eigen favorieten naar voren te schreeuwen. In dit artikel vertellen we je alles over de starttijd, hoe je de race kunt volgen, op welke zender en hoe je Formule 1 kunt streamen. Een alternatief is kijken via Surfshark VPN.

Wanneer vindt de Grand Prix van Oostenrijk plaats?

Datum: Zondag 5 juli 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

De Grand Prix van Oostenrijk, de seizoensopener van het Formule 1-seizoen 2020, wordt verreden van 3 tot en met 5 juli 2020. De kwalificatie wordt verreden op zaterdag 4 juli, de race vindt plaats op zondag 5 juli. De Grand Prix start op zondagmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd. De race gaat over 71 ronden op de 4,318 kilometer lange Red Bull Ring in Spielberg. De maximale raceduur bedraagt twee uur.

Hoe kan ik de Grand Prix van Oostenrijk kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 voor Ziggo-klanten, kanaal 46 voor KPN en Telfort

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland zijn er twee zenders die de Formule 1-races live uitzenden. Klanten van Ziggo kunnen terecht op Ziggo Sport, te vinden op kanaal 14, of op het speciale Racing-kanaal. Niet-klanten kunnen een betaalpakket afsluiten met zes sportzenders om zo de Formule 1 live te volgen. Voorafgaand aan de race wordt vanuit de studio uitgebreid voorbeschouwd met onder meer presentator Rob Kamphues en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. Olav Mol verzorgt het commentaar bij de race, al is hij net als pitreporter Jack Plooij door de coronamaatregelen ditmaal niet live aanwezig op het circuit. De uitzending van de race wordt niet onderbroken door reclames.

Mocht je niet beschikken over een Ziggo-abonnement, dan kan RTL Deutschland uitkomst bieden. Zij zenden de race eveneens live uit, al wordt de uitzending enkele malen onderbroken door reclames. Deze zender is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 46. Tele2-kijkers kunnen terecht op kanaal 223, T-Mobile Thuis-gebruikers vinden RTL Deutschland op kanaal 397.

Kan ik de race streamen?

De Grand Prix van Oostenrijk is ook online te zien. Hiervoor kan je terecht bij het officiële F1TV. Je hebt wel een abonnement nodig om de race en alle overige sessies live te kunnen kijken. F1TV Pro kost 64,99 per jaar maar is gratis beschikbaar voor klanten van Ziggo met een Extra-pakket. Je kunt kiezen uit een jaar- of een maandabonnement. F1TV Pro zendt live alle sessies uit en je kunt kiezen uit verschillende commentators, waaronder Olav Mol en Martin Brundle van Sky Sports. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, onboardcamera’s van alle rijders en boordradio’s. F1TV Pro werkt alleen in Nederland.

Een alternatief is de streamingsdienst van Ziggo Sport. Niet-klanten kunnen een Ziggo Sport Go-abonnement afsluiten. Hiermee kan je online Formule 1 kijken op je smartphone, tablet en laptop. Een abonnement kost 9,95 per maand en biedt je de mogelijkheid om in geheel Europa live Formule 1 te kijken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 publiceert kort na afloop van de race een video met de hoogtepunten van de sessie. Dit is doorgaans een video van vijf tot tien minuten met daarin de belangrijkste momenten, crashes en de volledige uitslag.

Weersverwachting Grand Prix van Oostenrijk

De voorspellingen geven aan dat het een ideale racedag gaat worden. De weerexperts verwachten een rustige dag met ideale omstandigheden voor de coureurs. Onze weerpartner Weerplaza.nl meldt: “Zondag heeft het hogedrukgebied zich definitief boven Oostenrijk verplaatst. Hierdoor is er weinig wind en met de droge lucht zijn er maar weinig wolken. Het blijft hierbij droog en de temperatuur kan lekker oplopen: het wordt 24 graden.”

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van Oostenrijk:

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Oostenrijk: