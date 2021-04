Alonso: “Heb zelf meer progressie te boeken dan de auto”

Na twee seizoenen uit de Formule 1 maakt Fernando Alonso dit jaar bij Alpine zijn comeback in de koningsklasse. Hoewel de Spanjaard zich in Bahrein direct in de top-10 wist te kwalificeren en in de race streed om de punten, geeft hij zelf toe dat hij nog niet helemaal op de top van zijn kunnen presteert. De tweevoudig F1-kampioen is blij dat Alpine dit weekend de nodige updates voor de A521 heeft meegenomen naar Imola, maar erkent dat de grootste tijdwinst vooral nog bij hemzelf te vinden is.

“Ik ben blij met het team en met de upgrades hier, ik denk dat ze aardig wat winst opleveren voor de auto”, vertelt Alonso. “We moeten kijken op welke vlakken we ons in Imola moeten zien te verbeteren, maar tegelijkertijd heb ik op dit moment zelf waarschijnlijk meer progressie te boeken dan de auto.”

“Ik Bahrein had ik het gevoel dat sommige dingen nog wel wat sneller konden. Bepaalde procedures in de formatieronde, de eerste ronde, de pitstops. Dat waren dingen die na drie jaar weer nieuw waren voor mij. Nu de druk na de eerste race van mijn schouders is en de stress van de eerste keer achter me ligt, hoop ik dat ik hier beter kan presteren.”

Gevecht in de middenmoot

Alpine heeft aangegeven dat de nieuwe auto nog wat tekortkomingen heeft, maar voor Alonso is het nog steeds de vraag waar de renstal zich bevindt in verhouding met de andere teams: “Zelfs nu de regels voor 2021 redelijk stabiel zijn gebleven, hebben we een hoop teams nog steeds substantiële veranderingen aan zien brengen aan de auto’s. Voor Alpine was het denk ik hetzelfde verhaal. Bepaalde delen van de auto die andere resultaten opleveren afhankelijk van de configuratie van de auto moeten we nog beter leren begrijpen. We moeten nog iets meer snelheid uit de auto zien te halen, maar hopelijk kunnen we in de komende races samen met de updates wat meer van het potentieel benutten."

"In de middenmoot zit het heel dicht bij elkaar, dat hebben we in Bahrein gezien en ook in heel 2020. Drie of vier tienden van een seconde maken het verschil tussen een gevecht voor de zesde of zevende plek, of voor de veertiende of vijftiende positie. In die middenmoot willen we ze hoog mogelijk eindigen.”