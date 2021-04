Steiner: “Mazepin moet leren dat de Haas geen Mercedes is”

Drie weken na zijn crash in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein ging het vrijdagochtend in de eerste vrije training op Imola opnieuw mis voor Mazepin. Een eerste spin van de Rus in zijn installatierondje bleef nog zonder al te grote gevolgen, maar aan het einde van de sessie eindigde hij na een fout bij het uitkomen van de laatste bocht in de muur. Het zal aan de pitmuur bij Haas ongetwijfeld tot het nodige gevloek hebben geleid bij teambaas Guenther Steiner, die erkent dat het aantal fouten van de debutant omlaag moet.

“Op een bepaald moment zullen ze [het aantal spins] omlaag moeten, maar daar werkt hij ontzettend hard aan. Ik denk dat hij er soms iets te hard aan werkt”, aldus Steiner. “Hij moet de limiet zien te vinden, maar dat is aan hem, niet aan ons. We kunnen hem helpen met het vinden van die limiet, maar het is een van die dingen waarvan ik al eerder heb gezegd: leren is pijnlijk. De pijn hoort erbij, maar op een bepaald moment zal dat hopelijk stoppen en zit hij op een goede plek.”

Verzachtende omstandigheden

Ondanks het foutenfestival is Steiner ervan overtuigd dat Mazepin zich gaat verbeteren, maar de teambaas geeft toe dat hij daarvoor niet over de makkelijkste auto beschikt. Nadat voormalig Haas-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen zich al meerdere malen kritisch hebben uitgelaten over de bolides van Haas, erkent ook Steiner dat de auto niet gemakkelijk is. “In Bahrein moest hij ook nog om leren gaan met de windomstandigheden, die waren in Bahrein heel lastig. Onze auto was vorig jaar al heel slecht in winderige omstandigheden, dat moet hij leren begrijpen. Dat leidde tot een aantal spins, maar Mick had er ook een in de race. We zijn natuurlijk niet van plan om die auto te laten spinnen, maar aan de andere kant hoort het wel bij de leercurve. Ik wil er dus geen nummer aan vastplakken, maar het zal vanzelf wel goed komen denk ik.”

Ook het feit dat Mazepin vanuit de Formule 2 de opstap maakt naar de Formule 1 en hij in het verleden al flink wat meters heeft gemaakt met een veel stabielere F1-bolide van Mercedes draagt niet bepaald bij aan de ontwikkeling van de coureur: “We hebben net pas onze tweede eerste vrije training van het jaar achter de rug, dus het is nog te vroeg om iemand nu al daarop te beoordelen. Het klopt dat hij in Bahrein een aantal keren is gespind en misschien is de stap van de F2 naar F1 wel een hele moeilijke, maar in Bahrein waren de omstandigheden ook erg lastig. En het feit dat hij vorig jaar met de Mercedes heeft gereden? Ik denk dat hij daar wel wat van heeft geleerd, maar hij moet ook nog leren dat onze auto niet zo goed is als een Mercedes, daar ben ik heel eerlijk in en dat probeer ik niet te verbergen. De Mercedes heeft zeker minder temperament dan onze auto.”

“Nogmaals, en dat kan ik alleen maar herhalen, we zijn nu hier en hebben nog een heel jaar om te leren. Hopelijk hebben we niet het hele jaar die spins, maar we zijn hier om te leren. Dat proberen we te doen dit jaar.”