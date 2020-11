Wat de testplannen van Alonso ons vertellen over zijn F1-ambities

In maart, wanneer het Formule 1-seizoen 2021 hopelijk op gang komt in Melbourne, zal het 2,5 jaar geleden zijn dat Alonso nog aan de start van een Grand Prix heeft gestaan. Na zijn afscheid bij McLaren, toen Alonso besefte dat een derde wereldtitel buiten bereik was, besloot hij om zijn geluk te beproeven in Le Mans en Indianapolis in de hoop om de Triple Crown in de autosport te bereiken. Le Mans won hij twee keer, in de Indy 500 heeft Alonso voorlopig minder meeval.

In die 28 maanden heeft Alonso de deur van de Formule 1 echter steeds op een kier gehouden, genoeg om zijn voet ertussen te houden. In 2019 testte Alonso, die nog steeds bij McLaren onder contract stond als ambassadeur en Indy 500-rijder, de McLaren F1-wagen van dat seizoen na de GP van Bahrein om feedback te geven. Na de beslissing eerder dit jaar om terug te keren bij Renault was de inkt van zijn handtekening nog niet droog of de Spanjaard was alweer een zitje aan het passen.

Testen met een huidige wagen mag enkel tijdens een korte filmdag met demonstratiebanden, maar Alonso maakte toch dankbaar van de kans gebruik om 21 ronden terug in de auto te kruipen in Barcelona. Testen mag dan weer wel onbeperkt met een wagen die minstens twee seizoenen oud is. Toen Renault eerder deze maand een test organiseerde in Bahrein voor jongeren Guanyu Zhou, Christian Lundgaard en Oscar Piastri drong Alonso aan om zelf ook een paar dagen te mogen testen met de RS18.

Die voorbereiding, en het feit dat Alonso er in Imola al bij was om het weekend vanop de eerste rij mee te volgen met Renault, toont dat het 39-jarige Alonso menens is.

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 Photo by: Renault Sport

Maar hoeveel steekt iemand met de ervaring van Alonso op van een test met een oudere wagen? Renault heeft zich sinds 2018 namelijk flink verbeterd, zowel qua chassis als qua krachtbron, en de auto is minstens een seconde sneller per ronde. Eerst en voor al is niets te vergelijken met het rijden in een Formule 1-wagen en dus is een uitgebreid testprogramma de ideale aanvulling op een rigoureuze fysieke voorbereiding. Dat stak de man uit Oviedo ook niet onder stoelen of banken. Bij zijn eerste kennismaking met de Renault van 2020 stelde Alonso ronduit: "De auto is momenteel sneller dan ik", wat bij de trotse matador niet gespeeld leek. "Je moet hard trainen om weer in vorm te raken voor het niveau van de Formule 1", aldus Alonso. "De nek en het bovenlichaam moeten worden versterkt."

Daarnaast zijn vier testdagen ook bijzonder nuttig om helemaal comfortabel te worden in de cockpit en alle knoppen op het stuur precies op de juiste plaats te krijgen, en om te beginnen samenwerken met de engineers. De laatste stint van Alonso in Enstone dateert al van 2009, dus hij zal met veel nieuwe gezichten moeten werken. Volgend seizoen telt de pre-seasontest amper drie testdagen en is het voor dat soort dingen veel te laat.

"Het lijkt allemaal voor de hand liggend, maar hoe meer we dit soort zaken uittesten, hoe minder we dat tijdens de wintertest moeten doen", legde Renault-directeur Marcin Budkowski uit. "We hebben slechts drie testdagen voor onze twee rijders, dus het is nuttig om alle FIA-procedures en allerlei andere randzaken uit te proberen, en ook dingen die nu anders zijn dan Fernando dat al heeft ervaren. De wagen is anders, maar het DNA is hetzelfde en het is een goede zaak voor hem om te wennen aan de auto, ook al is die twee jaar oud."

Alonso is altijd al iemand geweest met een oog voor detail en iemand die zich honderd procent op zijn vak stort. Deze aanpak is dus niet verrassend, maar het toont wel dat het de wereldkampioen van 2005 en 2006 menens is en dat zijn afscheid in 2018 enkel maar een pauze zou zijn. Tijdens zijn eerst loopbaan maakte Alonso wel vaker de verkeerde keuze van teams, maar nu het bij Renault in een stijgende lijn gaat lijkt de kans aanwezig dat we de dan 40-jarige Alonso in 2021 weer mooie dingen zullen zien doen.

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 Photo by: Renault Sport

